Trabzon Oda Tiyatrosu Derneği'nden 'Tuzak' oyunu

Yayınlanma: 05.03.2024 - 14:59

Güncelleme: 05.03.2024 - 14:59

Trabzon Oda Tiyatrosu Derneği, T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün desteklediği "Sanat İyileştirir" projesi kapsamında "Tuzak" adlı tiyatro oyununun prömiyeri için hazırlıklarını tamamladı. Oyun, 4 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de Haluk Ongan Sahnesi'nde ücretsiz olarak sahnelenecek. Bu 70 dakikalık gençlik oyunu, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenmektedir. Proje koordinatörü Mahir Elvan'ın liderliğinde yürütülen oyunda, senaryo Deniz Elvan tarafından kaleme alınmış olup, yönetmen koltuğunda Nuri Nalbantoğlu oturmaktadır. Işık tasarımını Adem Öztürk, dekor tasarımını Barış Çolak ve müziği Doğu Marin üstlenirken, dramaturg Ziya Kibar ve reji asistanları Elif Aktürk ile Cenk Çuvalcıoğlu da projeye katkı sağlamaktadır. Oyuncu kadrosunda ise Muhammet Aymaz, Ogün Kılıç, Songül Nadir, Murat Aşar, Zeynep Cansever, Sinan Yolcu, Emrah Can Aydın ve Cenk Çuvalcıoğlu yer almaktadır. Oyunun gösterim tarihleri ise 4 Mart Pazartesi ve 5 Mart Salı günleri Haluk Ongan Sahnesi'nde, 7 Mart Perşembe günü ise Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi'nde olacaktır.