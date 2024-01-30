Trabzon Oda Tiyatrosu: Sanatın ışığında toplumsal değişim
Trabzon Oda Tiyatrosu, T.C. İçişleri Bakanlığı ve Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle "Sanat İyileştirir" projesini hayata geçiriyor.
Trabzon Oda Tiyatrosu, Karadeniz'in tiyatro elçisi olarak 2021 yılında Devlet Tiyatrosu sanatçısı Mahir Elvan'ın liderliğinde kuruldu. Bu dikkat çeken ekip, Trabzon seyircisiyle yeni bir projede buluşarak adından sıkça söz ettiriyor. Trabzon Oda Tiyatrosu Derneği, T.C. İçişleri Bakanlığı ve Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle "Sanat İyileştirir" projesini hayata geçiriyor. Dernek, sanatın kötülüklerin panzehiri olduğu felsefesiyle hareket ederek gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı ve çocukları, gençleri sanatsal aktivitelerle buluşturmayı hedefliyor. Derneğin Başkanı ve aynı zamanda Trabzon Devlet Tiyatrosu sanatçısı Mahir Elvan, projenin kapsamında 15 Ocak-15 Mart tarihleri arasında Uzman Psikolog eşliğinde "Psikoloji Söyleşileri", "Drama Atölyeleri" ve "En Büyük Tuzak" adlı tiyatro oyununu sahneleyeceklerini belirtiyor. Bu proje, sadece sahne sanatları aracılığıyla değil, aynı zamanda psikolojik destekle de toplumsal değişimi hedefleyerek, sanatın iyileştirici gücünü vurguluyor.
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