Trabzon Oda Tiyatrosu’ndan sezonun ilk oyunu: Çizmeli Kedi

Yayınlanma: 26.09.2024 - 16:30

Güncelleme: 26.09.2024 - 16:30

45 dakika süren bu kült oyunun yönetmen koltuğunda, Trabzon Devlet Tiyatrosu sanatçılarından Ogün Kılıç oturuyor. Oyuncu kadrosunda ise Trabzon Devlet Tiyatrosu’nun sözleşmeli oyuncularından Deha Beşyıldız ile Muğla Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunları Yunus Cis ve İrem Sever yer alıyor. Oyun, sevimli Çizmeli Kedi’nin macerasını konu alıyor. Vezir, Padişah’tan kurtulmak için ülkenin en güzel beyaz tavşanı olan Hafıza Tavşanı’nı kaçırıyor ve insanlar hafızalarını kaybetmeye başlıyor. Çizmeli Kedi, bu durumu aklı ve çevikliğiyle çözmeye çalışırken, Vezir ve Soytarı’nın tüm çabalarına rağmen, Hafıza Tavşanı’nı bulmayı başarıyor. Sonunda Vezir’in planları suya düşerken, Soytarı özgürlüğüne kavuşuyor ve insanlar hafızalarına geri kavuşarak huzurlu bir yaşam sürmeye devam ediyor. Oyunun prömiyeri, 2 Ekim 2024 Çarşamba günü saat 11.00’de Trabzon Fatmabaş Koleji’nde gerçekleştirilecek. "Çizmeli Kedi," Ekim, Kasım ve Aralık aylarında Trabzon’un çeşitli okullarında ve kültür merkezlerinde sahnelenecek. Oyunun gösterileceği diğer mekanlar arasında Trabzon Büyükşehir Belediyesi Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi, Maçka Belediyesi Kültür Merkezi, Akçaabat Erol Günaydın Sahnesi ve Araklı ilçeleri yer alıyor.