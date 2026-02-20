Trajediden beslenen keskin bir zeka: Gülmemeniz gereken yerde kahkaha attıran kusursuz 'kara komedi'ler...

1. The Lobster (2015)
IMDb Puanı: 7.1
Yorgos Lanthimos’un yönettiği bu absürt distopyada, bekar kalmanın yasak olduğu bir toplum anlatılır. Eş bulamayanlar, kendi seçtikleri bir hayvana dönüştürülüp ormana bırakılmaktadır.
2. The Menu (Menü) - 2022
IMDb Puanı: 7.2
Mark Mylod'un yönettiği film, gösterişli ve aşırı pahalı bir restorana akşam yemeğine giden zengin bir grubun, baş şefin (Ralph Fiennes) hazırladığı şoke edici "tadım menüsüyle" karşılaşmasını konu alır.
3. Triangle of Sadness (Hüzün Üçgeni) - 2022
IMDb Puanı: 7.3
Ruben Östlund’a Altın Palmiye kazandıran bu film, lüks bir gemi seyahatine çıkan süper zenginler ve influencer'lardan oluşan bir grubun, geminin batmasıyla ıssız bir adaya düşmesini anlatır.
4. American Psycho (Amerikan Sapığı) - 2000
IMDb Puanı: 7.6
Mary Harron'ın yönettiği ve Christian Bale'in performansıyla devleştiği film, 80'lerin Wall Street yuppie kültürünü hedefine alır. Gündüzleri kartvizitinin fontuyla övünen narsist bir yatırımcı, geceleri ise bir seri katil olan Patrick Bateman'ın hikayesi...
5. In Bruges (Bruges'de) - 2008
IMDb Puanı: 7.9
Martin McDonagh’ın yazıp yönettiği film, Londra'da işleri ters giden iki kiralık katilin (Colin Farrell ve Brendan Gleeson), patronları tarafından Belçika'nın masalsı şehri Bruges'e saklanmaya gönderilmesini anlatır.
6. Jojo Rabbit (Tavşan Jojo) - 2019
IMDb Puanı: 7.9
Tavşan Jojo, annesinin evlerinde bir kızı sakladığını öğrenen bir gencin hikayesini konu ediyor.
7. Wild Tales (Asabiyim Ben) - 2014
IMDb Puanı: 8.1
Damián Szifron'un yönettiği, birbirinden bağımsız 6 kısa öyküden oluşan bu Arjantin yapımı, modern insanın "sabır" sınırlarının aşıldığı noktada yaşanan cinnet anlarını konu alır.
8. Fargo (1996)
IMDb Puanı: 8.1
Coen Kardeşler'in sinema tarihine armağanı olan film, borca batmış bir araba satıcısının, kayınpederinden fidye koparmak için kendi karısını beceriksiz iki suçluya kaçırtmasını anlatır.
9. Dr. Strangelove (Garip Doktor) - 1964
IMDb Puanı: 8.4
Stanley Kubrick’in tartışmasız en zeki filmlerinden biri olan yapım, paranoyak bir Amerikalı generalin Sovyetler Birliği'ne nükleer saldırı emri vermesiyle başlayan küresel krizi anlatır.
10. Parasite (Parazit) - 2019
IMDb Puanı: 8.5
Bong Joon Ho'nun Oscar tarihini yeniden yazan başyapıtı, yoksul Kim ailesinin, zengin Park ailesinin evine zekice planlarla sızmasını konu alır.