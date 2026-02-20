Trajediden beslenen keskin bir zeka: Gülmemeniz gereken yerde kahkaha attıran kusursuz 'kara komedi'ler...

1. The Lobster (2015) IMDb Puanı: 7.1 Yorgos Lanthimos’un yönettiği bu absürt distopyada, bekar kalmanın yasak olduğu bir toplum anlatılır. Eş bulamayanlar, kendi seçtikleri bir hayvana dönüştürülüp ormana bırakılmaktadır.

2. The Menu (Menü) - 2022 IMDb Puanı: 7.2 Mark Mylod'un yönettiği film, gösterişli ve aşırı pahalı bir restorana akşam yemeğine giden zengin bir grubun, baş şefin (Ralph Fiennes) hazırladığı şoke edici "tadım menüsüyle" karşılaşmasını konu alır.

3. Triangle of Sadness (Hüzün Üçgeni) - 2022 IMDb Puanı: 7.3 Ruben Östlund’a Altın Palmiye kazandıran bu film, lüks bir gemi seyahatine çıkan süper zenginler ve influencer'lardan oluşan bir grubun, geminin batmasıyla ıssız bir adaya düşmesini anlatır.

4. American Psycho (Amerikan Sapığı) - 2000 IMDb Puanı: 7.6 Mary Harron'ın yönettiği ve Christian Bale'in performansıyla devleştiği film, 80'lerin Wall Street yuppie kültürünü hedefine alır. Gündüzleri kartvizitinin fontuyla övünen narsist bir yatırımcı, geceleri ise bir seri katil olan Patrick Bateman'ın hikayesi...

5. In Bruges (Bruges'de) - 2008 IMDb Puanı: 7.9 Martin McDonagh’ın yazıp yönettiği film, Londra'da işleri ters giden iki kiralık katilin (Colin Farrell ve Brendan Gleeson), patronları tarafından Belçika'nın masalsı şehri Bruges'e saklanmaya gönderilmesini anlatır.

6. Jojo Rabbit (Tavşan Jojo) - 2019 IMDb Puanı: 7.9 Tavşan Jojo, annesinin evlerinde bir kızı sakladığını öğrenen bir gencin hikayesini konu ediyor.

7. Wild Tales (Asabiyim Ben) - 2014 IMDb Puanı: 8.1 Damián Szifron'un yönettiği, birbirinden bağımsız 6 kısa öyküden oluşan bu Arjantin yapımı, modern insanın "sabır" sınırlarının aşıldığı noktada yaşanan cinnet anlarını konu alır.

8. Fargo (1996) IMDb Puanı: 8.1 Coen Kardeşler'in sinema tarihine armağanı olan film, borca batmış bir araba satıcısının, kayınpederinden fidye koparmak için kendi karısını beceriksiz iki suçluya kaçırtmasını anlatır.

9. Dr. Strangelove (Garip Doktor) - 1964 IMDb Puanı: 8.4 Stanley Kubrick’in tartışmasız en zeki filmlerinden biri olan yapım, paranoyak bir Amerikalı generalin Sovyetler Birliği'ne nükleer saldırı emri vermesiyle başlayan küresel krizi anlatır.