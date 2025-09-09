TSBD’den 121 oturumluk dev kongre

Türk Sosyal Bilimler Derneği (TSBD), ODTÜ ve Çankaya Belediyesi işbirliğiyle 18. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi’ni gerçekleştirmeye hazırlanıyor. 24-26 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan kongre, 24 Eylül’de saat 09.30’da ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde (İİBF) düzenlenmeye başlanacak. ODTÜ Rektörü Ahmet Yozgatlıgil, ODTÜ İİBF Dekanı Oktay Fırat Tanrısever ve TSBD Başkanı Galip Yalman’ın açılış konuşmalarını yapacağı kongrenin açılış bildirisini ise Yılmaz Akyüz “Yatırım, Sanayileşme ve Yabancı Sermaye: Efsane ve Gerçekler” isimli çalışmasıyla yapacak. Daha sonra ise Genç Sosyal Bilimciler Ödül Töreni kapsamında Behice Boran Özel Ödülü sahibini bulacak. 3 güne yayılmış şekilde 121 oturumda çeşitli üniversitelerden 400’den fazla akademisyenin tartışacağı kongrede sosyal bilimlere ve akademik sorunlara ayna tutulacak.