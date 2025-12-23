TSKB 30 genç sanatçıyı ödüllendirdi

Yarışma sonucunda sergilenmeye değer görülen 30 genç sanatçıya İstanbul’da düzenlenen törenle ödülleri verildi. Birincilik ödülünü Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü’nden Sevda Uyar ve TSKB Özel Ödülü’nü Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Bölümü’nden Hatice Akkuş kazandılar.
Gençlere ödüllerini veren Genel Müdür Ozan Uyar, “75 yıldır Türkiye’nin çok yönlü kalkınma yolculuğuna aktif katkı sunarak insan, doğa, toplum ve kültür arasında kurduğumuz bağlarla ülkemizi sürdürülebilir bir geleceğe taşımak için çalışıyoruz. Bu projemizle batıdan doğuya Türkiye’nin 60 ilinden, 600’e yakın üniversite öğrencisine ulaştık.” diyerek eğitim ve kültür sanat alanındaki desteklerinin devam edeceğini söyledi.
Aynı zamanda sergi küratörü olan jüri başkanı Prof. İdil Akbostancı ise, “Türkiye’nin dört bir yanından katılımın olması, dereceye giren gençlerin İstanbul’a davet edilerek buluşmalarının sağlanması çok güçlü bir motivasyon sağladı.” diyerek projenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.
Ödül alıp, eserleri sergilenen 30 genç sanatçı:
Aris Deniz Kalay – Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğraf Bölümü
Aselin Alkanat – Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü
Aysel Orak – Adıyaman Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü
Beyza Darıcı – Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Resim-İş Öğretmenliği
Bilal Yalçın – Hitit Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Resim Bölümü
Burcu Yıldırım – Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Heykel Bölümü
Büşra Şenbahar – Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Tekstil
Ece Bayraktar – Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü
Elçin Yaren Çakırlar – Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü
Esra Demirkaya – Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü
Gizem Gözde Özbay – Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Resim Bölümü
Gizem Sayan – Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü
Gülşen Güldağ – Munzur Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Resim Bölümü
Hatice Akkuş – Akdeniz Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Bölümü
İbrahim Ilgar – Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü
İlayda İrem Baratan – Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Heykel Bölümü
İrem Pekşen – Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-İş Öğretmenliği
Melisa Uzun – Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sanat Bölümü, Bileşik Sanatlar
Merve Keleş – Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü
Ogün Çalık – Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü
Ömer Arda Başarır – Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü
Özgüç Umut Çelen – Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı
Seçkin Çoban – Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü
Selma Nur Pekşen – Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Resim-İş Eğitimi
Sevda Uyar – Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Resim Bölümü
Sude Taşpınar – Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü
Tuana Ünlü – Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü
Tuğçe Eşme – Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü
Ulaş Omak – Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü
Yusuf Gezici – Anadolu Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı