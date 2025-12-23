TSKB 30 genç sanatçıyı ödüllendirdi

Yarışma sonucunda sergilenmeye değer görülen 30 genç sanatçıya İstanbul’da düzenlenen törenle ödülleri verildi. Birincilik ödülünü Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü’nden Sevda Uyar ve TSKB Özel Ödülü’nü Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Bölümü’nden Hatice Akkuş kazandılar.

Gençlere ödüllerini veren Genel Müdür Ozan Uyar, “75 yıldır Türkiye’nin çok yönlü kalkınma yolculuğuna aktif katkı sunarak insan, doğa, toplum ve kültür arasında kurduğumuz bağlarla ülkemizi sürdürülebilir bir geleceğe taşımak için çalışıyoruz. Bu projemizle batıdan doğuya Türkiye’nin 60 ilinden, 600’e yakın üniversite öğrencisine ulaştık.” diyerek eğitim ve kültür sanat alanındaki desteklerinin devam edeceğini söyledi.









Aynı zamanda sergi küratörü olan jüri başkanı Prof. İdil Akbostancı ise, “Türkiye’nin dört bir yanından katılımın olması, dereceye giren gençlerin İstanbul’a davet edilerek buluşmalarının sağlanması çok güçlü bir motivasyon sağladı.” diyerek projenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ödül alıp, eserleri sergilenen 30 genç sanatçı:

Aris Deniz Kalay – Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğraf Bölümü

Aselin Alkanat – Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü

Aysel Orak – Adıyaman Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü

Beyza Darıcı – Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Resim-İş Öğretmenliği

Bilal Yalçın – Hitit Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Resim Bölümü

Burcu Yıldırım – Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Heykel Bölümü

Büşra Şenbahar – Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Tekstil

Ece Bayraktar – Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü

Elçin Yaren Çakırlar – Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü

Esra Demirkaya – Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü

Gizem Gözde Özbay – Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Resim Bölümü

Gizem Sayan – Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü

Gülşen Güldağ – Munzur Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Resim Bölümü

Hatice Akkuş – Akdeniz Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Bölümü

İbrahim Ilgar – Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü

İlayda İrem Baratan – Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Heykel Bölümü

İrem Pekşen – Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-İş Öğretmenliği

Melisa Uzun – Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sanat Bölümü, Bileşik Sanatlar

Merve Keleş – Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü

Ogün Çalık – Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü

Ömer Arda Başarır – Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü

Özgüç Umut Çelen – Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı

Seçkin Çoban – Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü

Selma Nur Pekşen – Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Resim-İş Eğitimi

Sevda Uyar – Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Resim Bölümü

Sude Taşpınar – Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü

Tuana Ünlü – Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü

Tuğçe Eşme – Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü

Ulaş Omak – Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü

Yusuf Gezici – Anadolu Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı