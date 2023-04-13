TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü'nün sahibi belli oldu

Yayınlanma: 13.04.2023 - 14:45

Güncelleme: 13.04.2023 - 14:45

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) 2 Temmuz 1993’te Sivas Katliamı’nda öldürülen şair Dr. Behçet Aysan anısına verdiği TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü sahibini buldu.

Doğan Hızlan, Cevdet Çapan, Turgay Fişekçi, Ali Cengizkan, Haydar Ergülen ve Ali İhsan Ökten’den oluşan seçici kurul, 11 Nisan 2023’te çevrimiçi yaptığı toplantıda ödüle başvuran 108 yapıtın yanı sıra 2022 yılında yayımlanan kitapları da değerlendirdi.

'YALNIZLIK TANIMLARI' KİTABI

Seçici kurulun değerlendirme tutanağında şöyle denildi:



“TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü’nün 65 yıla yaklaşan şiir uğraşısının sesini hep bir meşale olarak içinde taşıyan, günlük yaşantının katmanlarından yakaladığı ayrıntılı gözlemlerle bu ateşi sürekli besleyen, kendi kişiselliğinin ötesinde çoğul olanı ortaklaşa kılan, duru söyleyişiyle bu kitabında da Türk şiirindeki ayrıcalıklı yerini pekiştiren Egemen Berköz’ün, ‘Yalnızlık Tanımları’ kitabına verilmesi oybirliğiyle uygun bulundu.”

TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü, önümüzdeki günlerde İstanbul’da yapılacak törenle sahibine verilecek.