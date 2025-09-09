TUGFO büyük deneyim ve başarı kazanarak yurda döndü

Bursa Merinos Kültür Merkezi, Hamburg Elbphilharmonie, Prag Smetana Halla, ve Viyana MuTh konserlerinde orkestranın solisti genç piyanist İlyun Bürkev’di. Grieg Piyano Konçertosunu orkestranın başarılı eşliğiyle seslendiren Bürkev, aldığı büyük alkışlara Chopin ve Saygun’dan çaldığı bis parçalarıyla da yanıt verdi. Aynı konserlerde, genç besteci Cem Esen’in Sarscam adlı eseri de seslendirildi. Konservatuarlarda okumakta olan 16-22 yaşları arasındaki gençlerden oluşan TUGFO’ya çok yakışan bu besteden hem müzisyenler hem de salonları dolduran her yaştan seyirci çok keyif aldı. Tüm konserler orkestranın yüksek birliktelikle çaldığı Britten’in Peter Grimes Operası’ndan Dört Deniz Arası ile başlayıp Beethoven’ın 5. Senfonisi ile noktalandı. Bir aylık masterclass ve yurtiçi konserler sonrasında yurtdışında ulaşılan yüksek seviye Alman seyircinin tek kelimeyle ifade ettiği gibi “wundebar/mucizevi” idi.

TUGFO’nun 30 Ağustos’ta Denizli Laodikeia Antik Tiyatrosu’nda verdiği Zafer Bayramı konserinin solisti orkestranın çello üyesi Elifsu Yalın Popper’den, Bratislava Radyo konser salonundaki konserin solisti flüt üyesi Ayben Sever Bizet/Borne ve çello üyesi Azra Liznak Bruch’dan çaldığı eserlerle pozitif heyecanlarını dinleyiciye ulaştırdılar, orkestrayı gururlandırdılar. TUGFO’nun İstanbul’da 9 Eylül'de vereceği özel konserin solisti ise, konzertmeister koltuğunu Ada Tezel ile dönüşümlü üstlenen Ada Yalın Yücel olacak. Genç yıldız Lalo’nun “Symphonie Espognale” keman konçertosunu seslendirecek.

Elbphilharmonie başta olmak üzere çıktığı her konserde büyük alkış alan İlyun Bürkev, “Farklı ülkelerin konser salonlarında farklı akustiklerde çalmak eser aynı olmasına rağmen ilk defa çalıyor hissini verdi. Prova ve konserlerde her seferinde yeni birşey öğreniyoruz, çok hoşumuza giden yeni bir detay keşfediyoruz. Bu turne pozitif anlamda bana çok şey kattı. Asla monoton olmadı. 16 yaşında bu salonlarda Cem Mansur yönetiminde TUGFO eşliğinde çalmak benim için çok değerli.” sözleriyle çok şanslı olduğunu dile getirdi.

Bu mucizenin mimarı Cem Mansur ise, “Enstürmantal seviyenin genelde çok yüksek olduğu konservatuar mezunlarının yüzde yüze yakınının yapacakları iş orkestracılık. Bunun en yüksek beklentilerle öğretilmesi gerekiyor. Önemli olan onları motive etmek güçlü kılmak. TUGFO buna imkan veriyor. Bu yıl özellikle hem çok uyumlu ve meraklı, sürekli öğrenmek isteyen gençler bir araya geldi. Kimse turistik gezi için burada değildi. Her konserde karşılıklı enerji çok tatmin edici oldu. Bütün zorluklarına rağmen iyiki bu projeyi yapıyoruz.” diyerek amaca ulaşılmasından duyduğu memnuniyetin altını çizdi.