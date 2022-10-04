Tülin Onat’ın ‘Boşluğu biçimlendirmek / 51 Yılın Hikâyesi’ sergisi açıldı

04 Ekim 2022 Salı, 15:24

Tülin Onat’ın ‘Boşluğu biçimlendirmek / 51 Yılın Hikâyesi’ adlı sergisi ile eş zamanlı olarak sanatçının tüm dönemlerini içeren kapsamlı bir sanatçı kitabı da hazırlandı. 3 yıllık özverili bir çalışmayla oluşturulan ‘Boşluğu Biçimlendirmek / 51 Yılın Hikâyesi’ adlı kitap, Beşiktaş Belediyesi’nin desteğiyle yayınlandı. Kitap, sanatçının estetik üretimleri üzerinden sanat hayatına odaklanıyor ve görsel ve dizinsel bir arşiv niteliği taşıyor.

Küratörlüğünü Meral Bostancı’nın yaptığı serginin kitabının metnini Fırat Arapoğlu yazdı. Sinan Eren Erk ise sanatçı ile yapmış olduğu uzun bir söyleşiyi, sanatçının kendi sesinden dinlenebilen bir podcast serisine dönüştürdü.

Tülin Onat’ın 51 yıllık sanat hayatına ve sanatsal üretimlerine Beşiktaş Çağdaş Sanat Galerisi’nde ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirten Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, “Kültür ve sanatla iç içe olmanın nispeten daha zor olduğu bu dönemlerde biz Beşiktaş’ta sanatın ve sanatçının yanında olarak sosyal dayanışmamızı kuvvetlendiriyoruz” dedi.

“ÇOK HEYECANLI VE MUTLUYUM”

Sergi açılışında bir konuşma yapan Tülin Onat ise “Bu benim 35’inci sergim. 51 yılın toplamı da diyebiliriz. Sizlerle burada olmaktan çok heyecanlı ve mutluyum. Bana bu heyecanı ve mutluluğu yaşatan Beşiktaş Belediyesi’ne ve onun başarılı başkanı Rıza Akpolat’a teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Türk resim sanatına önemli katkıları bulunan çağdaş sanatçılar arasında yaratıcı ve özgün sanatçı kimliğiyle öne çıkan Tülin Onat’ın 51 yıllık sanat hayatındaki dönüşüm ve gelişimin ikonik örneklerini bir araya getiren retrospektif sergisi, Beşiktaş-Akatlar’da bulunan MKM Beşiktaş Çağdaş Sanat Galerisi’nde 20 Kasım’a kadar görülebilir.