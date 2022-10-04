Tülin Onat’ın ‘Boşluğu biçimlendirmek / 51 Yılın Hikâyesi’ sergisi açıldı
Tülin Onat’ın ‘Boşluğu biçimlendirmek / 51 Yılın Hikâyesi’ adlı sergisi, Beşiktaş Belediyesi ve Beltaş A.Ş iş birliği ile sanatseverlerle buluştu. Dün akşam Beşiktaş Çağdaş Sanat Galerisi’nde açılışı yapılan, sanatçının başlangıcından bugüne 51 yıllık sanat hayatına ve sanatsal üretimlerine ışık tutan sergide resim, desen, video ve rölyef-heykel gibi farklı ifade araçlarıyla ortaya koyduğu 100’den fazla eser yer alıyor.
Tülin Onat’ın ‘Boşluğu biçimlendirmek / 51 Yılın Hikâyesi’ adlı sergisi ile eş zamanlı olarak sanatçının tüm dönemlerini içeren kapsamlı bir sanatçı kitabı da hazırlandı. 3 yıllık özverili bir çalışmayla oluşturulan ‘Boşluğu Biçimlendirmek / 51 Yılın Hikâyesi’ adlı kitap, Beşiktaş Belediyesi’nin desteğiyle yayınlandı. Kitap, sanatçının estetik üretimleri üzerinden sanat hayatına odaklanıyor ve görsel ve dizinsel bir arşiv niteliği taşıyor.
Küratörlüğünü Meral Bostancı’nın yaptığı serginin kitabının metnini Fırat Arapoğlu yazdı. Sinan Eren Erk ise sanatçı ile yapmış olduğu uzun bir söyleşiyi, sanatçının kendi sesinden dinlenebilen bir podcast serisine dönüştürdü.
Tülin Onat’ın 51 yıllık sanat hayatına ve sanatsal üretimlerine Beşiktaş Çağdaş Sanat Galerisi’nde ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirten Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, “Kültür ve sanatla iç içe olmanın nispeten daha zor olduğu bu dönemlerde biz Beşiktaş’ta sanatın ve sanatçının yanında olarak sosyal dayanışmamızı kuvvetlendiriyoruz” dedi.
“ÇOK HEYECANLI VE MUTLUYUM”
Sergi açılışında bir konuşma yapan Tülin Onat ise “Bu benim 35’inci sergim. 51 yılın toplamı da diyebiliriz. Sizlerle burada olmaktan çok heyecanlı ve mutluyum. Bana bu heyecanı ve mutluluğu yaşatan Beşiktaş Belediyesi’ne ve onun başarılı başkanı Rıza Akpolat’a teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.
Türk resim sanatına önemli katkıları bulunan çağdaş sanatçılar arasında yaratıcı ve özgün sanatçı kimliğiyle öne çıkan Tülin Onat’ın 51 yıllık sanat hayatındaki dönüşüm ve gelişimin ikonik örneklerini bir araya getiren retrospektif sergisi, Beşiktaş-Akatlar’da bulunan MKM Beşiktaş Çağdaş Sanat Galerisi’nde 20 Kasım’a kadar görülebilir.
Video Haberler
- Görenler bir daha bakıyor
- 3 yıllık biyolojik mücadele sonuç verdi
- 131 yıllık bıçakçılık mesleğini sürdürüyor
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Savatra'da, 160 metrekarelik mozaik de gün yüzüne çıkar
- Selde ıslanan resmi evraklar tek tek kurutuluyor
- ''Herkes şaşırdı''
- Çobanın drone ile imtihanı
- “Meme kanseri tarama başvuruları yüzde 10 azaldı”
- Uzun süreli alınmamış kargo dolandırıcılığı uyarısı
En Çok Okunan Haberler
-
- Otomobil fiyatlarına da zam: İşte zamlı liste
- Kılıçdaroğlu'ndan beklenen açıklama geldi
- AKP'den dikkat çeken hamle
- Saray’a giderken değişti
- Kılıçdaroğlu'nun teklifine yanıt
- AKP'li Çelik'ten Onur Şener açıklaması
- 'Güzel öneri ama bir şartım var...'
- Onur Şener cinayetinde yeni gelişme
- Bahçeli'den 'Erdoğan' çıkışı
- Türkiye'de tepki çekecek buluşma