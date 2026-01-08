Tülin Özen ve Nilperi Şahinkaya 'Ballı Süt'te buluştu

Geçen yıl sahneye koyduğu "Yıldız" oyunuyla 27. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, 25. Direklerarası Seyirci Ödülleri ve Sadri Alışık Tiyatro Oyuncu Ödülleri’nde ödüller alan genç kuşağın yetenekli yazar ve yönetmenlerinden Anıl Can Beydilli’nin hem yazıp hem de yönettiği Ballı Süt’te Tülin Özen ve Nilperi Şahinkaya, ilk defa bir tiyatro projesiyle birlikte sahneye çıkıyor.

Oyun, babaanneleri tarafından büyütülen ama yıllar içinde birbirlerinden uzaklaşmış iki kız kardeşin, geçmişle ve birbirleriyle yüzleşme hikâyesine odaklanıyor. İki kardeşin Derya (Tülin Özen) ve Asiye (Nilperi Şahinkaya)'nin çocukluklarında yaşadıkları büyük bir travma sonrası yaşamın farklı yönlerine savrulması ele alınıyor. Derya erken yaşta “güçlü olan”, her şeyi toparlayan, başkalarına yardım etmeyi seçen biri olurken; Asiye yaşama daha fevri, daha kırılgan ve daha dağınık bir yerden tutunmuştur.

Üç farklı zaman diliminde ilerleyen Ballı Süt; yasın, travmanın ve büyümenin nasıl farklı şekillerde taşındığını; “güçlü olmak” ile “yalnız kalmak” arasındaki ince çizgiyi ve kardeşlik bağının zamanla nasıl dönüşebildiğini anlatıyor. Acıyla mizahın, sertlikle şefkatin iç içe geçtiği bu hikâye, seyirciyi iki kadının yaşamına değil; kendi aile anılarına, kayıplarına ve yarım kalmış cümlelerine bakmaya davet ediyor.

28 Şubat’ta ilk kez seyircisiyle buluşmaya hazırlanan, prodüksiyonu Eksik ve Muskat oyunlarını yapan Aksel Bonfil, Begüm Ertuğrul ve hikayenin sahibi Önem Günal üstlendiği Ballı Süt oyunun Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs biletleri tüm satış platformlarında satışta…