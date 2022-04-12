Tunceli'de her bahar yolu gözlenen leylekler yuvalarına yerleşti
Havaların ısınmasıyla Tunceli'deki yuvalarına gelen leylekler, burada yaşamlarına devam ediyor.
Sonbaharda sıcak bölgelere göç eden leylekler, havaların ısınmasıyla Tunceli'deki ilçe ve köylerde bulunan yuvalarına gelerek yaşamlarına burada devam etmeye başladı.
Hava sıcaklığının giderek arttığı kentte, karların erimesiyle tabiat canlanıyor.
Rengarenk çiçeklerin açtığı ve akarsuların coşkuyla aktığı kentte, baharın müjdecisi leylekler de Pertek, Çemişgezek ve Mazgirt ilçelerini mesken tuttu.
Her yıl bahar aylarında ilçelerdeki köylere gelen leylekler, elektrik direklerine, evlerin çatılarına ve bacalarına kurdukları yuvalarda yaşamlarını sürdürüyor.
Sonbahara kadar köylerde konaklayacak olan leylekler, kışın gelmesiyle yeniden sıcak iklime sahip bölgelere doğru göç edecek.
Video Haberler
- Babacan, ODTÜ'ye giremedi
- Kılıçdaroğlu'ndan Et ve Süt Kurumu çıkışı
- Oteline yürüyordu, kurşunların hedefi oldu
- Köpekleri 4 gün arayla ikinci kez zehirlediler
- Adanalı kebapçıdan uzaya 'boru kebabı' gönderme denemesi
- İETT şoförü, 75 yaşındaki yolcuyu darbetti iddiası
- 150 hane tehdit altında: Mahalle santim santim kayıyor
- Adanalı kebapçıdan uzaya boru kebabı gönderme denemesi
- Teknik direktör maçı kaybedince kadın hakeme kafa attı
- Boşanmak isteyen Elif'i öldüren Murat İyik tutuklandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Bavyera ekibinde bir dönem sona eriyor!
- 'Biz üretmezsek ekmek bulamazsınız'
- Yargıtay savcısı Güre, son yolculuğuna uğurlandı
- A Milli Basketbol Takımı'nda Ergin Ataman dönemi!
- Ünlü oyuncu Kadir Çöpdemir'in acı günü
- Adalet Bakanı Bozdağ Covid-19'a yakalandı
- Çankırı'da kar yağışı etkili oluyor
- 'Dünya nüfusunun yüzde 52'si baş ağrısı çekiyor'
- Babacan, ODTÜ'ye giremedi
- Sean Penn'den 'Rusya' çıkışı: 'Silahlanmayı düşünüyorum'