Şehir hatları, Kadıköy-Kabataş hattında sefer başlatıyor
Şehir Hatları yarın Kadıköy-Kabataş hattında vapur seferlerini başlatıyor.
İstanbul Boğazı'nda yolcularına vapur hizmeti veren Şehir Hatları yarın Kadıköy-Kabataş hattı seferlerini başlatıyor. Şehir Hatları’nın yarın başlatacağı seferlerin Kadıköy kalkış ve varışları ‘Yeni Kadıköy’ iskelesinden yapılacak. Seferler 15-20 dakika aralıklarla gerçekleştirilecek.
Hafta içi ilk sefer Kadıköy ve Kabataş iskelelerinden aynı anda saat 07.10'da başlayacak ve son sefer ise Kadıköy'den 20.40 Kabataş'tan ise 21.15'de yapılacak. Cumartesi ve pazar günü farklı tarife uygulanacak.
KADIKÖY-ÜSKÜDAR-ORTAKÖY HATTINDA SAAT VE İSKELE DEĞİŞİKLİĞİ
Öte yandan, 1 Ocak 2022 Cumartesi gününden itibaren, Şehir Hatları'nın Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy hattında da seferler “Eski Kadıköy” iskelesinden yapılacak.
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