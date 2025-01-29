Turan Erol Anma Sergisi Armoni Sanat Galerisi’nde

Yayınlanma: 29.01.2025 - 13:03

Güncelleme: 29.01.2025 - 13:03

Armoni Sanat Galerisi, Türk resim sanatının önemli isimlerinden Turan Erol’u anmak için özel bir sergiye ev sahipliği yapıyor. 1 Şubat - 8 Mart 2025 tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak olan bu sergi, usta sanatçının eserlerini bir kez daha sanat dünyasıyla buluşturacak.

Serginin açılışı, 1 Şubat Cumartesi günü 18.00-20.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Sanatseverler, bu özel etkinlikte bir araya gelerek Turan Erol’un sanat anlayışını ve eserlerinin derinliğini yakından inceleme fırsatı bulacak.

Bu sergide yer alan eserlerden biri, sanatçının insan emeğini ve doğayla iç içe geçmiş yaşamı yansıtan etkileyici bir çalışması. Resimde, bir tekne yapım aşamasında betimlenirken, işçi figürleri emeği ve üretimi simgeliyor. Mavi tonlarla vurgulanan tekne iskeleti, izleyiciye tamamlanmamış bir sürecin estetiğini sunuyor. Sanatçının doğal ve sıcak renk paletiyle kurguladığı sahne, izleyiciyi zamanın durgun ama üretken bir anına tanıklık etmeye davet ediyor. Bu eser, serginin öne çıkan çalışmalarından biri olarak ziyaretçilere sanatçının özgün bakış açısını sunacak.

TURAN EROL KİMDİR?

Renkçi ve duygusal bir anlatımla doğa görünümleri ortaya koyan Turan Erol, 1927 yılında Milas’ta doğdu. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümü’nde, Bedri Rahmi Atölyesi’nden 1951 yılında mezun oldu. Öğrenimi sırasında Nedim Günsür ve Orhan Peker’in de aralarında bulunduğu atölye arkadaşlarıyla birlikte “On”lar Grubu’nun kuruluşunda yer aldı. İlk sergisini 1947’de Akademi’nin yemekhanesinde açan sanatçı, mezun olunca Diyarbakır’a resim öğretmeni olarak atandı. 1960’ta Fransız Hükümeti’nin verdiği bursla Paris’e gitti; Friedlander atölyesinde gravür çalıştı. 1964’te Paris’ten döndükten sonra Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü’nde öğretim görevlisi oldu. Ardından Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu’nda, Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi’nde, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev aldı. 1987 yılında profesör unvanını aldıktan sonra Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ne atandı ve kendi isteğiyle emekli olduğu 1990 yılına kadar burada hocalık yaptı. 1991 yılında Devlet Sanatçısı seçilen Erol, yazar ve eleştirmen kimliğiyle de Türk sanatının önemli isimlerindendi. Sanatçı, pek çok yayın organında sanata dair makaleler, eleştiriler, sergi değerlendirmeleri kaleme aldı.

Resme büyük bir tutkuyla bağlandığı ilk gençlik yıllarından kariyerinin sonuna değin, yaşadığı, gezip gördüğü, deneyimlediği çevreyi yansıtan şiirsel, incelikli yapıtlara imza atan Turan Erol, 1950’lerin ortasından itibaren doğa kaynaklı biçimleri geometrik bir düzen içerisinde, renk lekeleriyle kurguladı. Kıyı kasabalarını, Anadolu’nun kırsal yerleşimlerini, büyük şehirlerin çevresindeki yaşamı, gecekonduları ele aldı. Özellikle 1960 ve 1970’li yıllarda doğadan uzaklaşmadan lirik soyut olarak tanımlanabilecek resimler yaptı, doğanın görsel dilini yalın bir biçimde, yumuşak renk lekeleriyle, dışavurumcu bir eğilim altında ortaya koydu. Anadolu’nun bozkır topraklarını da Ege’nin mavisini de gördüğümüz resimlerinde, ele aldığı konuyu her zaman şiirselleştirerek betimledi. 1960-1970’ler boyunca lirik soyut, 1980’lerden itibaren natürmort ve çiçek resimleri, 1990’larla birlikte yarı soyut dışavurumcu eğilimin hâkim olduğu eserleriyle Turan Erol, manzara resminin en önemli isimlerinden biri oldu. Portrelerinin yanı sıra Anadolu’nun kentlerini özellikle Ankara’nın çarpık kent mimarisini, yaşamlarını, gecekondu kavramını ve bunun yansımalarını kendine özgü bir duyarlılıkla ele aldı.