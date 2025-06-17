Turan Erol Sanat Ödülü başvuruları açıldı

Türk sanat tarihinin önemli isimlerinden biri olan, sanatçı ve akademisyen kimliğiyle birçok kuşağa ilham veren Prof. Dr. Turan Erol’un anısını yaşatmak ve genç sanatçıların üretimlerine destek olmak amacıyla, Çankaya Belediyesi tarafından her yıl düzenlenecek “Turan Erol Sanat Ödülü” için başvurular başladı. Türk sanatında özgün bir iz bırakan Prof. Dr. Turan Erol’un düşünsel ve estetik mirasını gelecek nesillere aktarmayı hedefleyen ödül, aynı zamanda genç sanatçıların görünürlüğünü artırmayı ve çağdaş sanat ortamına yeni isimler kazandırmayı amaçlıyor. Prof. Dr. Aydın Ayan, Prof. Dr. Burcu Pelvanoğlu, Prof. Dr. Bünyamin Özgültekin, Elif Erol Demirbağ, İbrahim Karaoğlu, Yalçın Gökçebağ ve Prof. Dr. Zahit Büyükişleyen gibi sanat dünyasının saygın isimlerinden oluşan 7 kişilik seçici kurulun yer alacağı Turan Erol Sanat Ödülleri ile Çankaya Belediyesi genç sanatçıları destekleyecek.

BAŞVURULAR 1 EKİM’E KADAR SÜRECEK

Hem sanat atölyesi hem de ödüller ile Turan Erol'un ismini yaşatmaya devam eden Çankaya Belediyesi, bu yıl ilki düzenlenecek yarışmanın başvurularını 1 Haziran'da almaya başladı. 1 Ekim’e kadar devam edecek başvuruları genç sanatçılar, www.turanerol.com adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapabilecek. Turan Erol Sanat Ödülü'ne başvuru koşulları ise şöyle:

“. Yarışmaya yalnızca 40 yaşını geçmemiş, T.C. vatandaşı sanatçılar katılabilir.

. Her sanatçı yarışmaya yalnızca daha önce hiçbir yarışmadalödül almamış bir (1) eseriyle başvurabilir.

. Yarışmaya yalnızca tuval üzerine yağlıboya, akrilik ve karışık teknikle yapılmış eserler kabul edilir.

. Kâğıt üzerine yapılan ya da cam ile çerçevelenmiş eserler değerlendirmeye alınmayacak.

. Eser boyutları en az 80 cm, en fazla 150 cm olmalıdır.

. Konu serbesttir.

. Ödüle layık görülen sanatçılar, sonraki yıllarda tekrar yarışmaya katılamaz.”