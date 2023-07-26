Turgay Yıldız anısına çocuk oyunu yazma yarışması
2021'de hayatını kaybeden tiyatrocu, yazar, eğitmen Turgay Yıldız anısına düzenlenen Turgay Yıldız Çocuk Oyunu Yazma Yarışması’nın 2'ncisi düzenlenecek. Yarışmaya son katılım tarihi ise 21 Ocak 2024 olarak belirlendi.
Ankara Tiyatro Yapımcıları Derneği (AnTiYap) Turgay Yıldız Çocuk Oyunu Yazma Yarışması düzenliyor.
Geçtiğimiz yıl Çankaya Belediyesi işbirliğiyle gerçekleşen yarışmada olduğu gibi seçici kurulunda Prof. Dr. Üstün Dökmen, Naci Aslan, Ulviye Karaca ve Figen Çakmakoğlu isimler yer alıyor.
Son başvuru tarihi 21 Ocak 2024 olan yarışmaya başvurular www.antiyap.com.tr ve [email protected] e-posta adreslerinden yapılıyor.
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