Turgay Yıldız Ödülü’yle yeni çocuk oyunları...

AnTiYap ve Turgay Yıldız ailesinin düzenlediği Turgay Yıldız Çocuk Oyunu Yazma Yarışması’nı “Sasa’nın Teşekkürü” adlı oyunla Yusuf Sağlam kazandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 04:00
Turgay Yıldız Ödülü’yle yeni çocuk oyunları...
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İkincilik ödülünün sahibi “Mutlu Palyaçolar Ülkesi” adlı oyunla Cengiz Eşiyok olurken, 3. sırada “Zenginlik Düşkünü Beyaz Piyano” adlı oyunla Nursel Çetin yer aldı.

Özlem Erben’in “Mevsimlerin Masalı” adlı oyununa ise özendirme ödülü verildi.

Yarışmanın seçici kurulunda Prof. Dr. Üstün Dökmen, Naci Aslan, Ulviye Karaca ve Figen Çakmakoğlu yer aldı. 


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