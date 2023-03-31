Turgut Kazan için özel sergi
23 sanatçının Turgut Kazan çizimlerinin yer aldığı sergi, kıdemli hukukçunun doğum günü olan 1 Nisan Cumartesi günü Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nde açılacak.
TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Karikatürcüler Derneği işbirliğiyle, meslek yaşamının 60. yılını dolduran, İstanbul Barosu başkanlığı yapmış avukat Turgut Kazan’ın karikatürlerinden oluşan sergi, 1 Nisan Cumartesi günü saat 14.00’te Mimarlar Odası Fuaye Salonu’nda açılacak.
Sergide, Ahmet Öztürklevent, Akdağ Saydut, Ali Şur, Aşkın Ayrancıoğlu, Aziz Yavuzdoğan, Birol Çün, Cemalettin Güzeloğlu, Cumhur Gazioğlu, Ekrem Borazan, Hakan Eken, İbrahim Tuncay, İlker Ekici, Kemal Buluş, Kürşat Coşgun, Kürşat Zaman, Mehmet Ali Güneş, Mehmet Zeber, Murat Sayın, Murat Özmenek, Oğuz Gürel, Şevket Yalaz, Burak Ergin, Zafer Temoçin’in karikatürleri yer alıyor.
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