Turgutreis Arena’da yaz boyu konserler

Muğla, Bodrum Yarımadası’nda D-Marin Turgutreis içinde konumlandırılan Maximiles Black Turgutreis Arena, yaz sezonu boyunca 18 etkinlikle sanatseverlerle buluşacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.07.2023 - 03:00
Turgutreis Arena’da yaz boyu konserler
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Program şöyle: 15 Temmuz - Mark Eliyahu, 19 Temmuz - Cimri (Tiyatro), 21 Temmuz - Mor ve Ötesi, 22 Temmuz - Yasmin Levy, 28 Temmuz - Karsu, 29 Temmuz - Goran Bregovic, 3 Ağustos - Büyük Ev Ablukada, 4 Ağustos - Dirmit (Tiyatro), 5 Ağustos - Buika, 9 Ağustos - Deli Bayramı (Tiyatro), 11 Ağustos - Evgeny Grinko, 12 Ağustos - Alessandro Safina, 16 Ağustos - Gökhan Türkmen, 18 Ağustos - Gülşen, 19 Ağustos - Monica Molina, 23 Ağustos - Zengin Mutfağı (Tiyatro), 25 Ağustos - Zülfü Livaneli, 26 Ağustos - Emma Shaplin.


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