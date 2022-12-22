Turhan Selçuk 100 yaşında
Karikatür tarihimizin büyük ustası ve gazetemiz çizerlerinden Turhan Selçuk’un 100. yaşı Kadıköy'de düzenlenecek etkinlikle kutlanacak.
Türk karikatür sanatının gelmiş geçmiş en büyük ustalarından ve gazetemiz çizerlerinden Turhan Selçuk'un 100. yaşı Kadıköy'de kutlanacak.
Saat 21.00'de başlayıp bir buçuk saat sürecek etkinlik, Baba Zula’nın özel konseri ve sürpriz konuklarla yarın (23 Aralık 2022 Cuma) yapılacak.
TURHAN SELÇUK KİMDİR?
Karikatür ustası Turhan Selçuk, 30 Temmuz 1922 tarihinde Muğla'nın Milas ilçesinde dünyaya geldi. Selçuk, Türkiye'de Semih Balcıoğlu ve Ferit Öngören ile beraber Karikatürcüler Derneği'nin kurucuları arasında yer aldı.
Gazetemizin başyazarlığını yapan İlhan Selçuk'un da kardeşi olan karikatürist Turhan Selçuk, son olarak Cumhuriyet gazetesi çizeri olarak olarak çalıştı. Acıbadem Maslak Hastanesi'nde karın içindeki aort damarının yırtılması nedeniyle ameliyat oldu. Bu ameliyat sonrasında yoğun bakıma kaldırılan Selçuk, 11 Mart 2010 tarihinde İstanbul'da yaşamını yitirdi.
Milas Belediyesi tarafından Turhan Selçuk anısına her yıl "Uluslararası Turhan Selçuk Karikatür Yarışması" düzenlenip, ödüller verilmektedir.
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