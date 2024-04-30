‘Türk Besteciler ve Şarkıları’

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Türk bestecilerinin şarkılarıyla 2 Mayıs’ta saat 20.00’de Çankırı Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. “Türk Besteciler ve Şarkıları” konseri halka açık (ücretsiz) olacak.

Cemil Ciğerim
Yayınlanma: 30.04.2024 - 04:00
‘Türk Besteciler ve Şarkıları’
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Ahmet Adnan Saygun, Turgay Erdener, Yalçın Tura, Muammer Sun, Cem İdiz, Melahat İsmayilova ve İlhan Baran’ın eserlerinin seslendirileceği “Türk Besteciler ve Şarkıları” konserinin piyanisti Diego Moccia. 

Samsun Devlet Opera ve Balesi koro sanatçılarından sopranolar Sezen Alanbay, Eda Bingöl Gürkan ve Derya Belevi ile mezzosoprano Polen Yağmur Arslan’ın yanı sıra tenor Metin Bayram, Gürkan Sezgin ve bas bariton Yağmur Oksayoğlu’nun solist olarak yer alacağı “Türk Besteciler ve Şarkıları” konseri 1 bölüm olarak sunulacak. 

Yalçın Tura’nın “Hasretim Sana”, “Hasretinle Yandı Gönlüm”, “Sevmek Nedir?”; “Umutsuzlar”; Turgay Erdener’in “İlle de” “Canım”; “Sen Sen Sen”; Ahmed Adnan Saygun’un Yunus Emre Oratoryosu’ndan “Yalancı Dünyaya Konup Göçenler” ile “Bad-ı Sabaya Sorsunlar” ve “Bozlak” eserlerinin seslendirileceği konserde, Muammer Sun’un “Çek Şarabı”,”Seni Sevdim Diye”, “Sevdikçe Yaşıyorum” ve Cem İdiz’in “Gün Eksilmesin Pencerenden” eserlerinin yanı sıra Melahat İsmayilova’nın “Onar Mısra” ve İlhan Baran’ın “Bolu Beyi” adlı eserleri de opera sanatçıları tarafından seslendirilecek.


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