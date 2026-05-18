Türk halk müziğinde yeni dalga: FOLA’dan 'Bursa’nın Güzelleri' sürprizi

GÜNDÜZ BAŞKA MESLEKLER, GECE AYNI SAHNE

Alışılmış müzik gruplarından farklı bir yapıya sahip olan FOLA’nın üyeleri, gündüz farklı mesleklerde çalışırken geceleri sahnede buluşuyor. Grubun solisti diş teknisyenliği yaparken, orkestra şefi öğretmenlik mesleğini sürdürüyor. Grubun ritim ve sahne performansında ise dans eğitmenleri yer alıyor. Farklı hayat hikâyelerinin aynı müzikte birleşmesi, FOLA’yı benzerlerinden ayıran en önemli özelliklerden biri olarak gösteriliyor.

Grup, kendi tanımladıkları “Gelen-Ek” yaklaşımıyla Türk Halk Müziği’nin geleneksel yapısını modern düzenlemelerle bir araya getiriyor. Anadolu’nun köklü ezgilerini çağdaş sound’larla yeniden yorumlayan FOLA, hem genç dinleyicilere hem de halk müziği tutkunlarına ulaşmayı hedefliyor.

22 MAYIS’TA YENİ KLİP YAYINDA

FOLA’nın yeni klibi “Bursa’nın Güzelleri”, 22 Mayıs’ta dijital platformlarda müzikseverlerle buluşacak. Bursa’nın kültürel dokusundan ilham alan çalışma, modern düzenlemelerle harmanlanan enerjik yapısı ve güçlü görsel diliyle dikkat çekiyor.

Sahne enerjisi, çok katmanlı müziği ve görsel estetiğiyle öne çıkan FOLA, müziği yalnızca dinlenen değil; aynı zamanda hissedilen ve izlenen bir deneyime dönüştürmeyi amaçlıyor.

Kendine özgü tarzı ve yenilikçi yaklaşımıyla dikkat çeken grup, “Bursa’nın Güzelleri” ile Türk Halk Müziğinde yeni bir dönemin kapısını aralamaya hazırlanıyor.