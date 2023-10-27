Türk Japon Dostluk ve Plastik Sanatlar Sergisi açıldı

Yayınlanma: 27.10.2023 - 13:42

Güncelleme: 27.10.2023 - 13:42

25 Ekim 2023 tarihinde, Japon Müziği ve Sanatları Derneği ile Türk Japon Vakfı iş birliği ile Cumhuriyetin 100. yılına özel Türk Japon Dostluk ve Plastik Sanatlar Sergisi düzenlendi. Serginin açılışına Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Japonya Büyükelçiliği Elçi-Müsteşar, Misyon Şefi Yardımcısı AOYAMA Takero, Türk Japon Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nejat Bora Sayan ve Ankaralı sanatseverler katıldı. Sergi, Türk ve Japon kültürlerinin ortak noktalarını ve farklılıklarını yansıtan sergi, 81 sanatçının eserlerinden oluşuyor. Sergide resim, heykel, seramik, fotoğraf, kaligrafi gibi çeşitli sanat dallarından örnekler yer alıyor. Serginin amacı, iki ülke arasındaki dostluğu ve iş birliğini sanat aracılığıyla pekiştirmek ve kutlamak. Türk Japon Dostluk ve Plastik Sanatlar Sergisi'nin açılışıyla başlayan etkinlik, "Yamatolia" konseri ile devam etti. Türk ve Japon müziğinin sentezi konser sanatseverleri eşsiz bir müzik yolculuğuna çıkardı. Konser Türk ve Japon sanatçılarının ortak çalışması iki ülkenin kültürünün birleşimini izleyicilere buluşturdu. Türk Japon Vakfı’nda gerçekleşen etkinliğin koordinatörlüğünü Japon Müziği Sanatları Derneği Başkanı Neslihan Noyan, sanat koordinatörlüğünü Japon Müziği ve Sanatları Derneği Başkan yardımcısı aynı zamanda Başkent Üniversitesi Seramik Sanat ve Uygulama Merkez Müdürü Öğr. Gör. Sibel Aktaş ve Ressam Emine Kasap Karakoç yaptı. Türk Japon Dostluk ve Plastik Sanatlar Sergisi 1 Kasım 2023 tarihine kadar Türk Japon Vakfı’nda ziyarete açık olacak. Sergiyi kaçırmayın!