Türk Resim Dünyası Mustafa Ayaz'ı Kaybetti

Yayınlanma: 18.09.2024 - 10:26

Güncelleme: 18.09.2024 - 10:26

Türk resim sanatının duayen isimlerinden Mustafa Ayaz, 1938 yılında Trabzon'da doğmuş ve sanatıyla hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda önemli izler bırakmıştır. 20. yüzyıl Türk resminin en saygın temsilcilerinden olan Ayaz, Çaykara Merkez İlkokulu'nda başladığı eğitim hayatını Pulur İlköğretim Okulu ve İstanbul Çapa İlköğretmen Okulu Resim Semineri'nde sürdürmüş, 1959 yılında bu okuldan mezun olmuştur. Aynı yıl Devlet Resim ve Heykel Sergisi'ne iki eseri kabul edilmiştir.

1963 yılında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü'nden mezun olan Ayaz, 1966 yılında aynı okulda asistan olarak göreve başlamış, sanat üzerine akademik çalışmalarını derinleştirerek 1987 yılında profesör unvanı almıştır. Akademik kariyerinin yanı sıra, yurt içi ve yurt dışında sayısız sergi açmış, eserleri hem yerel hem de uluslararası koleksiyonlarda yer almıştır.

Sanat dünyasında derin izler bırakan Mustafa Ayaz, aynı zamanda "Mustafa Ayaz Vakfı ve Plastik Sanatlar Müzesi"ni kurmuş ve sanatseverlere büyük bir miras bırakmıştır.

Mustafa Ayaz’ın cenazesi, 18 Eylül çarşamba (bugün) öğle namazını müteakip Kocatepe Camii’nde kılınacak ve ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecektir. Türk sanat dünyası için büyük bir kayıp olan Ayaz'ın vefatı, sanat camiasında derin bir üzüntüyle karşılandı.

Sanat dünyasına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.