"Türk Resmi Konuşmaları" Sabancı Müzesi'nde başlıyor

Yayınlanma: 18.05.2023 - 15:14

Güncelleme: 18.05.2023 - 15:33

Sakıp Sabancı Müzesi’nin Modernizmin İzinde Türk Resmi sergisi kapsamında düzenlenen “SSM’de Türk Resmi Konuşmaları” başlıklı konferans serisi başlıyor. 25 Mayıs - 13 Haziran tarihleri arasında ücretsiz olarak yapılacak. Konferanslar, Türk sanat tarihinin farklı dönemlerinde kuşaklar arası etkileşimlere ve değişim anlarına odaklanacak.

Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne uzanan modernleşme sürecinin kronolojik olarak ele alınacağı konferans serisi, 25 Mayıs Perşembe günü Prof. Dr. Zeynep İnankur’un “Çok Yönlü Bir Kimlik: Müzeci, Arkeolog, Eğitimci ve Ressam Osman Hamdi Bey” başlıklı konuşmasıyla başlayacak. Konferansta Osman Hamdi Bey’in yaşam öyküsünün yanı sıra, Batı sanat piyasası için ürettiği resimler, konuları ve teknikleri ele alınacak.

Dr. Özlem İnay Erten’in, “Hüseyin Zekâî Paşa’nın Resimleri, Koleksiyonculuğu, Fotoğrafları ve Sanat Yazarlığı Üzerine” başlıklı konferansı 30 Mayıs Salı günü gerçekleşecek. “SSM’de Türk Resmi Konuşmaları” serisi, 1 Haziran Perşembe günü Dr. Öğretim Üyesi Ali Kayaalp’i “Osmanlı Ressamlığının Şafağı: Asker Ressamlar” başlıklı konferansta ağırlayacak. 6 Haziran Salı günü ise Dr. Ayşenur İlkan’ın “Bohem Ressam, Efsane Hoca, Sıra Dışı Kişilik: Çallı İbrahim” başlıklı konuşması çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

Seri, 13 Haziran Salı günü Dr. Bahadır Sürelli’nin “Süleyman Seyyid ve Fenn-i Menâzır” başlıklı konuşmasıyla tamamlanacak.