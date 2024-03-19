'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filminin okuma provası yapıldı

Salih Bademci, Ertan Saban, Ahmet Rıfat Şungar, Birce Akalay, Melis Sezen'in başrollerinde yer aldığı "Bir Cumhuriyet Şarkısı" filminin okuma provası yapıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.03.2024 - 11:47
'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filminin okuma provası yapıldı
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"Bir Cumhuriyet Şarkısı" filminin okuma provası; Salih Bademci, Ertan Saban, Birce Akalay, Melis Sezen, Şifanur Gül, Mehmet Özgür ve Okan Yalabık gibi oyuncuların katılımı ile gerçekleşti.

BKM'nin yapımcılığındaki filmin yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın üstleniyor. Filmde Salih Bademci, Ertan Saban, Ahmet Rıfat Şungar, Birce Akalay, Melis Sezen, Şifanur Gül, Mehmet Özgür ve Bensu Soral ve Okan Yalabık yer alıyor.

1930’lu yıllar Türkiye’sine ayna tutan, aylar süren mekan, kostüm saç ve makyaj çalışmalarının ardından çekimleri başlayan "Bir Cumhuriyet Şarkısı" filminin bu yıl sona ermeden vizyona girmesi planlanıyor.


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