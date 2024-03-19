'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filminin okuma provası yapıldı
Salih Bademci, Ertan Saban, Ahmet Rıfat Şungar, Birce Akalay, Melis Sezen'in başrollerinde yer aldığı "Bir Cumhuriyet Şarkısı" filminin okuma provası yapıldı.
"Bir Cumhuriyet Şarkısı" filminin okuma provası; Salih Bademci, Ertan Saban, Birce Akalay, Melis Sezen, Şifanur Gül, Mehmet Özgür ve Okan Yalabık gibi oyuncuların katılımı ile gerçekleşti.
BKM'nin yapımcılığındaki filmin yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın üstleniyor. Filmde Salih Bademci, Ertan Saban, Ahmet Rıfat Şungar, Birce Akalay, Melis Sezen, Şifanur Gül, Mehmet Özgür ve Bensu Soral ve Okan Yalabık yer alıyor.
1930’lu yıllar Türkiye’sine ayna tutan, aylar süren mekan, kostüm saç ve makyaj çalışmalarının ardından çekimleri başlayan "Bir Cumhuriyet Şarkısı" filminin bu yıl sona ermeden vizyona girmesi planlanıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- 3 büyükşehirde dikkat çeken sonuç!
- CHP'de 'para sayma' görüntülerinde yeni gelişme!
- 'Külliyen yalan'
- Memur ve emeklileri bekleyen büyük tehlike
- 'Kentsel dönüşümle ilgili mücadele ettik'
- 4 büyükşehirde anket sonuçları belli oldu
- Mansur Yavaş, son anket sonuçlarını açıkladı!
- Ligden çekilme kararı konuşulacak!
- ‘Muhalefet CHP’de birleşti’
- Ali Koç'tan yaşanan olaylara sert tepki!