Türk Telekom Opera Salonu, 6 ay sonra, teknik eksiklikleri tamamlanarak seyirciyle buluştu
Atatürk Kültür Merkezi, Türk Telekom Opera Salonu önceki gece, özel bir gala konseriyle altı ay aradan sonra tekrar açıldı. Hatırlayalım; Atatürk Kültür Merkezi açıldıktan kısa bir süre sonra Opera Salonunun teknik donanımları tamamlanmadığı için bir süreliğine kapatılmıştı. Sonrasında Türk Telekom’un ana destekçisi olduğu Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alan küre şeklindeki salonun adı Türk Telekom opera salonu olarak değişmişti.
Salonda teknolojik olarak ne gibi değişiklikler yapıldığını galanın açılış konuşmasını yapan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, şu şekilde anlattı: “Atatürk Kültür Merkezi’nin ana destekçisi olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Yedi yıl sürecek bu uzun soluklu desteğimiz ile yüksek teknoloji alanındaki birikimimizi milli kültürümüzün hizmetine sunacak olmanın heyecanı içindeyiz. Teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürme ve temas ettiği herkesi değerli hissettirme yaklaşımını benimsiyoruz. Bu önemli yapıdaki teknoloji desteğimizin yanında özellikle görme ve işitme engellilerin hayatı kolaylaştıracak uygulamalarımızı entegre ettiğimiz AKM’nin, her yaştan ve her kesimden insanın keyif alacağı bir merkez olması için çalışıyoruz.”
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Fatih Sayan ve çok sayıda iş insanının katıldığı gala gecesinde; İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nın 12 parçadan oluşan repertuarı ve özel performans konseri gerçekleşti.
Şef Hasan Tura’nın yönettiği; 40 kişilik koro, dört solist ve 70 müzisyenin yer aldığı orkestraya; Dilek Türkan, Cengiz Özkan, Görkem Ezgi Yıldırım ve Mazhar Alanson da eşlik etti.
Ayrıca, salonun tamamına yansıtılan, sahne ve ışık tasarımıyla oluşturulan dijital sanat gösterisi yapıldı.
Görme ve işitme engelliler için tasarlanan “Sesli Adımlar” adlı çalışma yakın bir zamanda Atatürk Kültür Merkezi’nde de kullanılmaya başlanacak. Görme ve işitme engelli sanatseverler, AKM’nin kapalı ve açık alanlarını, mobil telefonlarına yükledikleri bir uygulama eşliğinde ziyaret edebilecekler.
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