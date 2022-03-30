Atatürk Kültür Merkezi’nin alt katını su bastı
Yenilenen Atatürk Kültür Merkezi’nde yangın tatbikatı sırasında binanın alt katını su bastı. Notalar ve çeşitli eşyalar kullanılamayacak hale geldi. Asıl merak edilen ise repertuvar-nota kütüphanesindeki orijinal el yazması beste ve notaların zarar görüp görmediği.
Atatürk Kültür Merkezi’nin alt katını su bastı. Aldığımız bilgiye göre su baskını felaketi, binada sıklıkla yapılan yangın tatbikatı sonucunda oldu. AKM’nin su basan bölümünde bulunan İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nın (İDSO) malzemelerinin olduğu alandaki orkestarya ait notalar ve çeşitli eşyalar kullanılamayacak hale geldi. Asıl merak edilen ise yine su basan bölümde bulunan repertuvar-nota kütüphanesindeki orjinal el yazması beste ve notaların zarar görüp görmediği.
Konuda uzman kişilerin daha önce belirttiği gibi binanın bir çok alanının test edilmeden eksiklerle açılmış olması sorunları da beraberinde getiriyor.
Aslında bunun en önemli sonucu AKM’nin Taksim Meydanı’na bakan ve 15 bin seramik parçayla kaplı dev küresiyle ilgi çeken gösterişli Opera Salonu’nun açıldıktan kısa bir süre sonrası kapatılması. Teknik altyapının bitmemesi nedeniyle salon hazirana kadar kapalı kalacak.
Daha önce İDSO konser saatlerine de denk gelen ve gürültü oluşturduğu için dinleyicilerin şikâyetçi olduğu yangın tatbikatlarının ise, uzun bir süre devam edeceği anlaşılıyor.
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