İKSV'den yılın ilk sürprizi

04 Ocak 2023 Çarşamba, 04:00

Darren Aronofsky’nin son filmi “The Whale/Balina” vizyondan önce özel bir gösterim için 16 Ocak ve 17 Ocak’ta İKSV Galaları’nda gösterilecek. Biletler 6 Ocak Cuma günü Passo’da genel satışa açılıyor.

Adı şimdiden Oscar ödülüyle birlikte anılan Brendan Fraser’ın unutulmaz bir performansla beyazperdeye dönüşünü müjdeleyen The Whale/Balina, aşırı kiloları yüzünden evinden çıkmadığı gibi hem sağlığı bozulan hem de ruhsal sorunlar yaşayan yalnız bir İngilizce öğretmenini izliyor. Gösterimler 16 Ocak Kadıköy Sineması ve 17 Ocak Atlas 1948 Sineması’nda saat 21.30’da.