İKSV'nin festival programları açıklandı

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 04:00

İKSV bu yaz bir kez daha festivallerinde klasik ve güncel müziğin önde gelen isimlerini konuk edecek, festivallerde birçoğu ilk kez İstanbul izleyicisinin karşısına çıkacak sanatçılar, Cumhuriyetin 100. yılına özel projeler ve merakla beklenen isimler yer alıyor. Biletler 24 Mart’ta satışa çıkacak.

51. İstanbul Müzik Festivali (1-17 Haziran)

Bu yıl 51. kez yapılacak İstanbul Müzik Festivali’nde Borusan Holding sponsorluğunda, Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak geliştirilen yeni projeler, asırlar boyunca Anadolu topraklarında yaşamış birçok önemli kadın figürden ilhamla yazılan eser siparişleri, Cumhuriyetin ilk yıllarından geleneksel Türk müziği ve Türk tango besteleri, günümüz klasik müzik dünyasının yıldız solistleri, seçkin orkestralar ve disiplinlerarası projeler yer alıyor. Festival 25 konserde, Salzburg Mozarteum Orkestrası, Tekfen Filarmoni Orkestrası, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Hollanda Kraliyet Concertgebouw Oda Orkestrası, Münih Oda Orkestrası, Borusan Quartet gibi önemli topluluklar ve Anne-Sophie Mutter, Barbara Hannigan, Fazıl Say, Matthias Goerne, Arabella Steinbacher, Nicolas Altstaedt, Avi Avital gibi solistlerin de aralarında olduğu 60’ın üzerinde ismi ağırlayacak.

Konservatuvar öğrencileri, konserleri her sene olduğu gibi ücretsiz takip edebilecek. Biletler 24 Mart’ta satışa çıkacak.

30. İstanbul Caz Festivali (7-18 Temmuz)

İstanbul Caz Festivali bu yıl 30 yaşında. Garanti BBVA’nın sponsorluğunda düzenlenen İstanbul Caz Festivali, 7-18 Temmuz tarihleri arasında, popüler ve yeni isimlerle dolu bir program sunacak.

40’a yakın konserde usta isimlerden yeni keşiflere 200’ü aşkın yerli ve yabancı sanatçıyı ağırlayacak festival programında, Amerikan folk topluluklarından The Lumineers, Fatoumata Diawara, Lizz Wright, Youn Sun Nah Quartet, Morcheeba ve Kovacs, gibi isimler yer alıyor. Okay Temiz ile Riff Cohen’i ilk kez bir araya getirecek Riff Cohen & Okay Temiz “The Ritual” festivalin bu yılki özel projelerinden.