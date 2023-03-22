Boğa Boğa filmi konusu ne, ne zaman yayımlanacak? Boğa Boğa filmi oyuncuları kimler?
Kadrosunda birbirinden ünlü isimleri bulunduran Netflix'in yeni filmi Boğa Boğa izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Filmseverler, Boğa Boğa filminin konusunu, ne zaman yayınlanacağını ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Boğa Boğa filmi konusu ne? Boğa Boğa filmi oyuncuları kimler? Boğa Boğa filmi ne zaman yayımlanacak?
Yönetmen koltuğunda Onur Saylak'ın oturduğu, senaryosunu Hakan Günday'ın kaleme aldığı film hakkında izleyiciler araştırmalara şimdiden başladı. Boğa Boğa filmi konusu ne? Boğa Boğa filmi oyuncuları kimler? Boğa Boğa filmi ne zaman yayımlanacak? İşte ayrıntılar...
BOĞA BOĞA FİLMİ KONUSU NEDİR?
Boğa Boğa, aradıkları huzuru bulmak için Ege'de bir köye yerleşen İstanbullu bir çiftin hikayesini konu ediyor. İstanbul'dan ayrılarak Ege'ye yerleşen çift, burada aradıkları huzuru bulacaklarına inanır. Ancak onlar çok geçmeden yerleştikleri kasabada pek çok düşmana sahip olduklarını anlarlar.
BOĞA BOĞA FİLMİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Kıvanç Tatlıtuğ ve Funda Eryiğit’in başrolünü paylaştığı “Boğa Boğa” filminin ilk fragmanı yayımlandı. Netflix’te yayınlanacak olan film, 21 Nisan’da izleyiciyle buluşacak. Funda Eryiğit ve Kıvanç Tatlıtuğ İstanbul’dan Assos’a taşınan bir çifti oynadığı filmin prömiyeri 42’nci İstanbul Film Festivali kapsamında 15 Nisan’da yapılacak. Film aynı zamanda festivalin ulusal yarışma bölümünde de yarışacak.
BOĞA BOĞA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Kıvanç Tatlıtuğ
Gürgen Öz
Funda Eryiğit
Kerem Arslanoğlu
Hayat Van Eck
Onur Gürçay
BOĞA BOĞA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Boğa Boğa filmi Çanakkale'de çekilmiştir.
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