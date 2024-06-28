Türk ve Pakistan yemekleri birlikte sergilendi

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen Pakistan Kültür ve Mutfak Festivali'nde Türk ve Pakistan mutfağından yemekler sergilendi.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 28.06.2024 - 13:05
Türk ve Pakistan yemekleri birlikte sergilendi
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Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği, Pakistan Kültür ve Mutfak Festivali'ne ev sahipliği yaptı.Büyükelçiliğin bahçesinde gerçekleştirilen festivalde, Pakistan ve Türkiye'nin mutfak geleneklerini yansıtan yemekler yer aldı. Festivale, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Mehmet Mehdi Eker, Milletvekili Burhan Kayatürk'ün yanı sıra diplomatlar, mutfak uzmanları, yemek tutkunları, iş insanları ve medyanın da aralarında bulunduğu konuklar katıldı. Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Dr. Yousaf Junaid, mutfak festivalinin Pakistan ile Türkiye'yi birbirine bağlayan mutfak bağlarını güçlendirmeyi amaçladığını belirtti.Festivalde Türk Şef Yunus Coşkun ve Pakistanlı Şef Ali Hassan Türk ve Pakistan malzemeleri kullanılarak hazırlanan geleneksel ve yenilikçi tarifleri sergiledi.

 

 


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