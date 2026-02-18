Türk ve Viyana valsleri ile büyülü bir gece

İstanbul’da önceki akşam Türk ve Viyana valsleri, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) yankılandı. İstanbul Filarmoni Derneği’nin orkestrası olan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın (İFO) her yıl büyük ilgi gördüğü ve gelenek haline getirdiği konserde izleyiciler AKM Türk Telekom Opera Salonu’nu doldurdu.

Antonina Turizm ana sponsorluğunda yapılan “Viyana Valsleri ve Türk Valsleri” konserinde orkestra şef Orçun Orçunsel yönetiminde sahnedeydi. Konserin ilk bölümünde Türk müziği repertuvarında vals formunun özgün örneklerine yer verildi. Konser, Orçun Orçunsel’in “Overture Valsante” yapıtıyla açıldı. Ardından Erol Sayan’ın “Kalbe Dolan O İlk Bakış”, Metin Bükey’in “Samanyolu”, İsmail Dede Efendi’nin “Yine Bir Gülnihal”, Azeri Bekirof’un “Nazende Sevgilim”, Kara Karayev’in “7 Güzel Balesi”nden “Vals”, Sâdettin Öktenay’dan “Sevgimizin Aşkımızın Üstünden” ve Teoman Alpay’ın “Nasıl Geçti Habersiz” yapıtları seslendirildi. İkinci bölümde ise Johann Strauss ile Richard Strauss’un “İmparator Valsleri Op. 437”, “Moldau Nehri’nde Op.366”, “Gök Gürültüsü ve Şimşekler Arasında Op.324”, “Champagne Polka Op. 211”, “Perpetuum Mobile op. 257”, “Trisch-Trasch Polka Op.214”, “Güzel Mavi Tuna Op. 314” ve “Radetzky Marşı Op.228” yapıtları seslendirildi.

“Radetzky Marşı Op.228” yapıtında şef Orçunsel, tüm salondan alkışlarla ritimlere katılmasını isteyince, dinleyiciler de valsin büyülü dünyasına ortak oldu.