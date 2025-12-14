Türkan Saylan anısına 'Güneş Umuttan Şimdi Doğar' sergisi sanatseverlerle buluştu

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Genel Merkezi ve Kadıköy Şubesi iş birliğiyle, Prof. Dr. Türkan Saylan’ın 90. doğum günü anısına “Güneş Umuttan Şimdi Doğar” isimli fotoğraf sergisi hazırlandı.

Sergi nedeniyle Caddebostan Kültür Merkezi’nde de bir tören düzenlendi. Açılış programına, ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, ÇYDD gönüllüleri ile Prof. Dr. Türkan Saylan’ın öğrencileri katıldı.

Törende, Türkan Saylan’ın eğitim alanındaki mücadelesi, toplumsal katkıları ve Çağdaş Yaşam değerlerine dair çalışmaları bir kez daha vurgulandı. Yüksel, "Bu serginin İstanbul'un 39 ilçesine de konuk olmasını hayal ettim 26 ilçe de şubemiz var önce şubelerimiz olduğu yerlerden başlayalım yakın bir zamanda bu sergiyi Pendik'e taşımak istiyorum" dedi.

SERGİ 18 ARALIK'A KADAR SANATSEVERLERİ AĞIRLAYACAK

Sergi kapsamında, Prof. Dr. Türkan Saylan’ın yaşamını, mesleki çalışmalarını, eğitim alanındaki katkılarını ve cüzzamla mücadelesini yansıtan fotoğraflar ziyaretçilerle buluştu. Etkinlikte ayrıca, sergiye adını veren “Güneş Umuttan Şimdi Doğar” kitabının yazarı Mehmet Zaman Saçlıoğlu, kitabın yeni baskısını imzalayarak katılımcılarla bir araya geldi.

Caddebostan Kültür Merkezi’nin Performans Kat 1 alanında ziyarete açılan sergi, 18 Aralık 2025 tarihine kadar sanatseverleri ağırlamaya devam edecek.