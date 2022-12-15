Türkan Saylan'ın hayatı anlatıldı: ‘Yaptıklarımızda yaşıyor’

15 Aralık 2022 Perşembe, 04:00

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Kurucu Başkanı Türkan Saylan’ın hayatını anlatan “Ben Türkan Saylan” adlı tiyatro oyununun galası önceki akşam Saylan’ın doğum gününde Maltepe Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde yapıldı.

ÇYDD, Kumpanya Yapım ve Levent Üzümcü Tiyatrosu işbirliğinde sahnelenen oyunu Cengiz Toraman kaleme alırken Türkan Saylan karakterini Şenay Gürler canlandırdı. Dernek yöneticileri ve üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği oyunda Gürler’e dış ses Mert Fırat, Berna Laçin, Levent Üzümcü, Uğur Dündar, Yetkin Dikinciler ve ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel eşlik etti.

Oyun öncesi söz alan Levent Üzümcü, “Bazı durumlarda kimin ve neyin, kimi ve neyi sevmediği aslında bizim kimi ve neyi sevdiğimizin ne kadar doğru olduğunun göstergesidir” derken “Bu ülkenin vatandaşı olmaktan gurur duyacağımız kişiler yetiştiren Türkan Saylan isminden ve yaptıklarından hoşlanmayanların yaratmak istediği Türkiye’den hoşlanmıyorsanız, Türkan Saylan’ın yolundan gidiyorsunuz demektir” dedi.

"ATATÜRK’ÜN KIZI"

Üzümcü ayrıca, tanımayanların tanıması ve tanıyanların da unutmaması için Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında Aziz Nesin, Türkan Saylan ve Uğur Mumcu üzerine üç oyun hazırladıklarını ve Türkan Saylan oyununun bu projedeki ikinci oyun olduğunu belirtti. Üzümcü’den sonra söz alan ÇYDD Genel Başkanı Ayşe Yüksel, “Türkan Saylan kendisini Atatürk’ün kızı olarak görürdü ve ‘Ben Atatürk’ün bana sağladığı haklarla bugün Türkan Saylan olabildim, olduğum andan itibaren de borcumu ödemem lazım’ diyerek bu düşünceyle çalıştı, emek verdi” ifadelerini kullandı.

"TESLİM OLMAYALIM"

Saylan’dan sonra konuşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ise “Çocukları küçükken sanat sevgisiyle buluşturmadığınızda birilerinin kucağına düşürüyorlar” ifadelerini kullanırken sözlerini “Birilerinin kendi sinsi hesaplarını, sapık duygularını örtbas etmek için bazı inançları maske ederek 6-7 yaşındaki kız çocuklarımıza neler yaptıklarını haberlerde görüyoruz. Hep beraber ayağa kalktığımızda başaracağımıza inanıyorum. Yeter ki teslim olmayalım, çocuklarımızın geleceğini karartmayalım” diyerek tamamladı.

Etkinlik sonrası söz alan oyun yazarı ve yönetmeni Cengiz Toraman izleyicilere teşekkür ederken “Bu oyunu yazmak yaklaşık dört yılımı aldı. Onu daha önce yakından tanıma fırsatı bulamamıştım ama artık yakından tanıyorum. Yitirdiklerimizin ardından ışıklar içinde uyusun deriz ancak ben onun için bunu demiyorum. Çünkü Türkan Saylan’ın kendisi bir ışık ve bizi aydınlatmaya devam ediyor” dedi. ÇYDD yöneticileri, tiyatrocu Orhan Aydın, Cezmi Baskın ve Dünya Bilardo Şampiyonu Semih Saygıner’in hazır bulunduğu etkinlik, oyun sonrası plaket sunumu ile son buldu.