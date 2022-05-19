Türkan Saylan’ı anarken

19 Mayıs 2022 Perşembe

Sevgili Türkan Saylan,

Siz gideli 13 yıl oldu ve ben bu 19 Mayıs’ta ulu önder Atatürk’ün en sevgili, en değerli kızlarından biri olarak sizi düşünüyorum, sizinle konuşuyorum

Bu başımızdakiler meğer yine aldatılmışlar! Meğer iddia ettikleri gibi “Ergenekon Çetesiyle” ilişkili olan SİZ; Cumhuriyet Mitinglerini kışkırtan SİZ, Anıtkabir yürüyüşlerini örgütleyen SİZ; PKK ile ilişki kuran SİZ; burs verdiğiniz kızları Türk ordusunun subaylarına peşkeş çeken SİZ değilmişsiniz! Meğer hükümete karşı darbe tasarlamamışsınız! Meğer CASUS değilmişsiniz, TERÖRİST değilmişsiniz, ANARŞİST değilmişsiniz!

Şimdi herkes Ergenekon ve Balyoz davalarının birer kumpas olduğunu, üretilen sahte delilleri, sahte ihbar mektupları, sahte dijital verileri, kimi “liberal” gazetelerin bu sahte delillere nasıl alet edildiğini biliyor, görüyor. Yargının nasıl ülkeyi ve değerli yaşamları yok etmek için kullanıldığı çoktan kanıtlandı.

BOŞUNA ÇABA

Sevgili Türkan Saylan,

Kimsenin kuşkusu olmasın, şimdiki kumpaslar ve hukuksuzluk da daha sonra ortaya çıkacaktır! Ama yine de tıpkı Atatürk’ün adına bile tahammül edemeyenler olduğu gibi sizin de adınızı hâlâ yok etmeye çalışanlar var!

Bu, boşuna bir çaba. Siz sevgili Türkan Saylan, yaşamınızla, bilim insanı niteliğinizle, çağdaş bir toplum yaratma çabanızla, toplumsal ve politik duruşunuzla, aydınlanma tarihimize çoktan geçtiniz.

Şimdi siz olsanız, “Abartma Zeynep, bu yaptıklarımı kim olsa yapardı” derdiniz… Bana inanmıyorsanız, Ayşe Yüksel’in yazdığı “Otuz Yıllık Yol Arkadaşlığı -Türkan ve Ayşe” kitabı (Kırmızı Kedi) tanığımdır. Prof.

Kenan Mortan’ın dediği gibi sadece iki yoldaşın öyküsü değil aynı zamanda “insan olmak” adına bir ders kitabı!

YASAKLAR DÜNYASI

Sevgili Türkan Saylan,

Siz her yaptığınızı, sevgi yöntemiyle gerçekleştirdiniz. Şimdilerde ise ülkeye sevgisizlik egemen. Yine yasaklarla hayatlarımızı ve gençliğimizi karartmaları bundandır.

Şöyle bir çırpıda saymam gerekirse, Aynur Doğan’ın konseri yasaklanıyor çünkü Kürtçe türkü var repertuvarında. Ülkede Arapçadan geçilmiyor ama Kürtçe türkü yasak! Ayıptır! Günahtır! Meclis’te Kürtçe türküsünü söyleyen CHP Milletvekili Nurhayat Altaca’yı kutluyorum!

Ama sadece Aynur Doğan mı hayır! Kürtçeyi sistematik olarak söyletmeme, konuşturmama emri verilmiş sanki. Daha duymadığımız, bilmediğimiz öyle çok yasak var ki!

Eskişehir’de valilik müzik festivalini yasaklıyor. Sergilerden kimi resimler yasaklanıyor. Kitaplar yasaklanıyor. Hande Yener’in dekoltesi yasaklanıyor, Metin ve Kemal Kahraman Kardeşlerin konseri yasaklanıyor. Sevgi, çağdaşlık, evrensellik yasaklanıyor!

İYİ Kİ VARSINIZ

Sevgili Türkan Saylan ,

Siz Atatürk’ün “Muassır Medeniyet” tutkusuna, laikliğe, aydınlanmaya sahip çıktınız. Onun ideallerini özümsediniz. Ulu önderin ve sizin özlemini duyduğunuz Türkiye inancı ve umudu içimize, bilinç altımıza kök saldı bir kere. Kimse söküp atamaz! İlimi, bilimi, düşünce üretmeyi ve emeği en yüce erdem sayan, çağdaş değerleri savunan bir Türkiye umudu…

İyi ki varsınız! Ve hep var olacaksınız, çünkü inanıyorum ki sizden sonra nice Türkan Saylan’lar, sizin yolunuzdan gidecek!