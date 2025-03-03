Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde “Akdeniz Lirikleri” Sergisi Açılıyor

Yayınlanma: 03.03.2025 - 14:00

Güncelleme: 03.03.2025 - 14:00

Muratpaşa Belediyesi, sanatı yaygınlaştırma ve kente değer katma amacıyla düzenlediği sanat etkinliklerine bir yenisini ekliyor. Antalya’nın usta sanatçılarının eserlerinden oluşan “Akdeniz Lirikleri” adlı sergi, 4 Mart Salı günü Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak.





Sanat yazarı İbrahim Karaoğlu’nun küratörlüğünü üstlendiği sergide, 58 sanatçının resim ve heykel çalışmaları yer alıyor. Sergi, 30 Mart’a kadar ziyaret edilebilecek.





Sanat ve Akdeniz Buluşması

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, bu etkinliğin, Antalya’nın kendi sanatçılarıyla sanatseverleri bir araya getirme amacı taşıdığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Akdeniz kavramını lirik imgelerle görsel manifestolara dönüştüren sanatçılarımızın eserlerini sergilemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Akdenizliliğin sınırlarını hayallerle genişleten, sezgilerimizi geliştiren ve duygularımızı çoğaltan bu kadim sanat alanında, her yıl daha da kapsamlı etkinlikler düzenlemeyi sürdüreceğiz."





58 Sanatçı Aynı Sergide

Sergide, Apostrofes, Assim Resuloğlu, Aya Marray, Ayşe Özmak Mercan, Berrin İlhan, Bülent Ergün Erol, Canan Ar, Cem Güney Çevikbaş, Cemalettin Timur, Çiğdem Öztürk, Efe Sembol, Faruk Manici, Fatih Başbuğ, Füsun Demiray, Gonca Çağlar, Gonca Yazgan, Gökçe Okay, Gül Yasa Aslıhan, Gülcan Yol, H. Nilgün Saner, Hamdi Dicle, Hande Rastgeldi Ferreira, Hasan Tırmaş, Hasibe Aygül Özgür, Hayri Esmer, Himmet Öcal, Hülya Topaktaş, Ilgaz Özgen Topcuoğlu, İbrahim Keleş, İrfan Aktaş, İsmail İlhan, Mehmet Ali Önder, Mehmet Emin Erşan, Mehmet Sağ, Melek Baydar, Melis Sucuoğlu, Mezahir Ertuğ Avşar, Murat Sinkil, Muhittin Selamet, Murat Oğuz, Mustafa Özdemir, Nevin Yavuz Azeri, Nurgül Tokat, Nuri Sezen, Nursun Hafızoğlu, Özlem Oğuz, Pegah Aghamohammadi, Semih Büyükkol, Selda Salman Acar, Seyhan Erdem, Sinan Demir, Sinem Avcı Koyunse, Susan Sharifi, Şevval Karaboğa, Tuncer Akyol, Tuncer Ertuğrul, Yana Ağören ve Zuhal Başbuğ’un eserleri sanatseverlerle buluşacak.





Küratör İbrahim Karaoğlu, Akdeniz’in binlerce yıllık kültürel hafızasının sanata ilham verdiğini belirterek, “Bu sergi, sanatçıların Akdeniz’in imgelerini lirik bir dille ve kendi tarzlarıyla yorumladıkları estetik bir sanat şölenidir.” ifadelerini kullandı.





Açılış Müzik Dinletisiyle Taçlanacak

Serginin açılışı, Sista Music/Event Grubu’ndan Ceren Sarp Karacaoğlu’nun gitarı ve Burcu Kurtel’in flüt dinletisi ile sanatseverlere unutulmaz bir deneyim sunacak.





Sanatseverler, 30 Mart’a kadar Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde “Akdeniz Lirikleri” sergisini ziyaret edebilecek.