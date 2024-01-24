Türkiye Felsefe Olimpiyatı ödülleri verildi

Yayınlanma: 24.01.2024 - 12:39

Güncelleme: 24.01.2024 - 12:39

Türkiye Felsefe Kurumu'nun (TFK) 11 bölgede 331 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirdiği 28. Türkiye Felsefe Olimpiyatı’nda (TFO) ilk 10’a giren öğrenciler ödüllerini Maltepe Üniversitesi’nde düzenlenen TFK Başkanı İoanna Kuçuradi’nin katıldığı törenle aldılar.

TFO’da Bursa, Nuri Erbak Anadolu Lisesi öğrencisi Ediz Kaan Ermez birinci; İstanbul, HEV Özel Hisar Lisesi öğrencisi Giray Akın Erdinç ikinci; İstanbul, Özel Alman Lisesi öğrencisi Rana Doğrusözlü üçüncülük ödülünü aldı.

İlk 10’a giren öğrenciler arasında yapılan dil sınavında ise birinci olan Rana Doğrusözlü ile ikinci olan İstanbul VKV Koç Özel Lisesi’nden Elif Sude Yanık bu yıl mayıs ayında Finlandiya’da yapılacak olan 32. Dünya Felsefe Olimpiyatı’nda Türkiye’yi temsil edecekler.

