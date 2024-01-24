Türkiye Felsefe Olimpiyatı ödülleri verildi
Türkiye Felsefe Kurumu'nun (TFK) 11 bölgede 331 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirdiği 28. Türkiye Felsefe Olimpiyatı’nda (TFO) ilk 10’a giren öğrenciler ödüllerini Maltepe Üniversitesi’nde düzenlenen TFK Başkanı İoanna Kuçuradi’nin katıldığı törenle aldılar.
Türkiye Felsefe Kurumu'nun (TFK) 11 bölgede 331 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirdiği 28. Türkiye Felsefe Olimpiyatı’nda (TFO) ilk 10’a giren öğrenciler ödüllerini Maltepe Üniversitesi’nde düzenlenen TFK Başkanı İoanna Kuçuradi’nin katıldığı törenle aldılar.
TFO’da Bursa, Nuri Erbak Anadolu Lisesi öğrencisi Ediz Kaan Ermez birinci; İstanbul, HEV Özel Hisar Lisesi öğrencisi Giray Akın Erdinç ikinci; İstanbul, Özel Alman Lisesi öğrencisi Rana Doğrusözlü üçüncülük ödülünü aldı.
İlk 10’a giren öğrenciler arasında yapılan dil sınavında ise birinci olan Rana Doğrusözlü ile ikinci olan İstanbul VKV Koç Özel Lisesi’nden Elif Sude Yanık bu yıl mayıs ayında Finlandiya’da yapılacak olan 32. Dünya Felsefe Olimpiyatı’nda Türkiye’yi temsil edecekler.
En Çok Okunan Haberler
-
- Emeklinin ek zammı yükseltildi
- Selahattin Demirtaş Diyarbakır'da
- Türkiye 'skimpflasyon' ve 'shrinkflasyon' dönemine girdi
- Emekli maaşında zam farkının ödeme tarihi belli oldu
- Mehmet Ali Erbil'den 'babalık görmedim' sözlerine yanıt!
- Mehmet Ağar'dan 'Gaye Erkan' açıklaması
- İstanbul ve Ankara'da destek iddiası
- Soylu'yu hatırlattı, Yerlikaya için uyardı
- Meclis İsveç'in NATO üyeliğine onay verdi!
- Akşener İYİ Parti'nin İBB adayını açıkladı