Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası, yeni yaşını 12 konser vereceği turne ile kutluyor

Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası 20. yılında “Müziğin Sihri” temalı 12 konser verecek. Kurucu şefi Cem Mansur yönetimindeki orkestra, piyanist Özgür Ünaldı solistliğinde çıkacağı 2026 turnesine 28 Temmuz’da Ayvalık Amfi Tiyatro konseriyle başlayacak. 20. yaş kutlaması ise 1 Ağustos’ta İstanbul’da Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde saat 20.00’de verecekleri konserle olacak. Turne 12 Ağustos’ta Romanya’nın başkenti Bükreş’te Athenaeum Konseri ile noktalanacak.

Her yıl olduğu gibi Türkiye’nin bütün konservatuvarlarından sınavla seçilen genç müzisyenler, Avrupa’nın önemli merkezlerini kapsayan turnelerinden önce sihir ve masal dünyasını yansıtan renkli bir programla müzikseverlerin karşısında olacaklar. Sabancı Vakfı’nın uzun yıllardır ana destekçisi olduğu, Sevda Cenap Müzik Vakfı çatısı altında etkinliklerini sürdüren TUGFO; Balıkesir, İzmir, Bursa, İstanbul’un ardından Berlin Young Euro Classic Festivali’nde, Wagner’in adıyla tanınan Almanya’nın efsane şehri Bayreuth’ta ve Romanya’da konser verecek. Programda yer alan eserler arasında genç bir Türk besteci, 26 yaşındaki Emre Şener’in bestesi de seslendirilecek.

‘EN İYİ SAHNELERDE...’

Cem Mansur, “Bu 20 yıldır, müzisyen olarak ‘Faydalı bir iş yaptım’ duygusunu bana en çok yaşatan bir proje. Yüzlerce gençle bu heyecanı dünyanın önde gelen sahnelerine taşıyabilmiş olmak... Berlin Young Euro Classic Festivali’ne en sık davet edilen orkestra olabilmek, ayrıca uluslararası kariyerimize Bayreuth’a üç konser ekleyebilmek, Romanya’ya ilk turnemizi yapacak olmak, Türkiye’den dünyaya ‘iyi haberler’ verebilmek... Bu orkestra toplumsal barışın, en azından onun mümkün olduğunun simgesi. 20. yılımızı 12 konserle kutluyoruz. Asıl doğum günü kutlamamız 1 Ağustos Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde olacak” diyerek müzikseverlerle bu mutluluğu paylaşmak istediklerini dile getiriyor.