Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası'nın turnesi başladı

Yayınlanma: 25.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 25.08.2023 - 03:00

AKM’de 2 bini aşkın seyirci kapasitesine sahip Türk Telekom Opera Salonu’nda seyirci ile buluşan orkestra U. Cemal Erkin, Rahmaninov, Mendelssohn, J. Sibelius’un eserlerini çaldı.



TUGFO, şef Cem Mansur’un yönetiminde yarın Nevşehir Kapadokya’da, Paşabağları Ören Yeri’nde Devlet Çoksesli Korosu’nun katılımıyla Türkiye turnesini tamamlayacak.

SON KONSER ROMA’DA

Yurtdışı turnesine 29 Ağustos’ta İtalya’nın Sicilya bölgesinde düzenlenen Palermo Klasik Festivali ile başlayacak orkestra, 31 Ağustos’ta Agrigento Tapınaklar Vadisi’nde, 1 Eylül’de Selinunte’de, 2 Eylül’de yeniden Palermo Klasik Festivali’nde, 3 Eylül’de ise Corleone’da sahneye çıkacak ve 6 Eylül’de İtalya’nın başkenti Roma’da dördüncü defa davetli olduğu, dünyanın önde gelen senfonik salonlarından Sala Santa Cecilia’da vereceği konser ile turnesini tamamlayacak.

