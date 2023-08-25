Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası'nın turnesi başladı
Sabancı Vakfı’nın 15 yıldır ana destekçisi olduğu, şef Cem Mansur’un yönetiminde, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı çatısı altında faaliyet gösteren Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO), 2023 turnesine önceki akşam İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) verdiği konserle başladı.
AKM’de 2 bini aşkın
seyirci kapasitesine sahip Türk
Telekom Opera Salonu’nda
seyirci ile buluşan orkestra
U. Cemal Erkin, Rahmaninov,
Mendelssohn, J. Sibelius’un
eserlerini çaldı.
TUGFO, şef Cem Mansur’un yönetiminde yarın Nevşehir Kapadokya’da, Paşabağları Ören Yeri’nde Devlet Çoksesli Korosu’nun katılımıyla Türkiye turnesini tamamlayacak.
SON KONSER ROMA’DA
Yurtdışı turnesine 29
Ağustos’ta İtalya’nın Sicilya
bölgesinde düzenlenen
Palermo Klasik Festivali
ile başlayacak orkestra,
31 Ağustos’ta Agrigento
Tapınaklar Vadisi’nde, 1
Eylül’de Selinunte’de, 2
Eylül’de yeniden Palermo
Klasik Festivali’nde, 3
Eylül’de ise Corleone’da
sahneye çıkacak ve 6 Eylül’de
İtalya’nın başkenti Roma’da
dördüncü defa davetli olduğu,
dünyanın önde gelen senfonik
salonlarından Sala Santa
Cecilia’da vereceği konser ile
turnesini tamamlayacak.
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