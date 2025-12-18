Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları İstanbul Kitap Fuarı’nda okurla buluştu

Türkiye’nin köklü yayınevlerinden Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, nitelikli edebiyat ve kültür yayıncılığı vizyonuyla 42. İstanbul Kitap Fuarı’nda okurların karşısına çıktı. Edebiyat, düşünce, tarih ve modern kültür alanlarında geniş bir yayın yelpazesi sunan yayınevi, fuarda hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik dikkat çekici yeni kitaplarını tanıttı.

Yayınevinin fuarda öne çıkan yeni yetişkin kitapları arasında, çeşitli dergilerde yayımlanan yirmi yazının bir araya getirildiği “Shakespeare Okumaları” yer alıyor. Çağdaş Dünya Edebiyatı Dizisi’ne eklenen, Koreli yazar Juhea Kim’in arkadaşlık ve düşmanlık ilişkilerinin iç içe geçtiği, kahramanların yargılandığı ve kaplan metaforlarıyla örülü ilk romanı “Küçük Ülkenin Kaplanları” da fuarda okurla buluşan eserler arasında bulunuyor. Ayrıca, gerçek fotoğraf ve belgelerden oluşan “Sıra İktisadi Zaferde – İzmir’de İlk Türkiye İktisat Kongresi ve Sergisi Albümü – 1923” de tarih meraklılarının ilgisine sunuluyor.

Çocuk kitapları alanında da zengin bir seçki hazırlayan Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, minik okurlar için eğitici ve eğlenceli eserleri fuara taşıdı. Bu seçkide; Fırfır Fare ile İlk 100 Sözcüğüm, hareketli sayfalarıyla öne çıkan Sen de Oyna serisi ve fosil avı temasıyla dikkat çeken Kaz, Bul, Keşfet! Dinozor Macerası kitapları yer alıyor.

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, her yaştan okuru keşif dolu bir fuar deneyimi yaşamaya davet ediyor. Yayınevinin yetişkin kitapları 7. Salon, No: 744’te, çocuk kitapları ise 8. Salon, No: 870’te ziyaret edilebiliyor.