Türkiye UNESCO Dünya Miras Komitesi üyeliğine seçildi

Yayınlanma: 24.11.2023 - 10:37

Güncelleme: 24.11.2023 - 10:40

Türkiye'nin, UNESCO Dünya Miras Komitesi üyeliği için 2023-2027 döneminde en yüksek oyu alarak seçilmesi, Türkiye'nin küresel kültürel mirasın korunmasındaki önemli rolünü güçlendireceğini belirten Büyükelçi Gülnur Aybet, yapılan seçimle ilgili açıklamalarda bulundu.

Aybet, Türkiye'nin Dünya Miras Sözleşmesi'ne olan bağlılığını vurgulayarak, ülkenin kültürel mirasın korunmasında uzmanlığını paylaşacağını ifade etti.

"TEMSİL YETENEĞİNE OLAN GÜVENİ GÖSTERİYOR"

Büyükelçi Aybet, Türkiye'nin Dünya Miras Komitesi'nde daha dengeli bir temsil listesi oluşturma taahhüdünde bulunduğunu ve ülkenin sahip olduğu eşsiz tarihi, coğrafyayı yansıtan kültürel ve doğal miras hazinelerini koruma kararlılığını sürdüreceğini belirtti. Aybet, Türkiye'nin 21 Dünya Miras alanına ev sahipliği yaparak zengin kültürel çeşitliliği yansıttığını ifade etti.

Dünya kültürel mirasının tehdit altında olduğu dönemde, ortak mirasın korunması ve geri dönüşü olmayan kayıpların önlenmesi için iş birliği çağrısında bulunan Aybet, Türkiye'nin Dünya Miras Komitesi'ndeki üyeliğinin, ülkenin temsil yeteneğine olan güveni gösterdiğini belirtti. Türkiye, UNESCO Dünya Miras Komitesi üyeliği ile kültürel ve doğal mirasın sürdürülebilir korunmasına katkı sağlamayı hedefliyor.