Türkiye, UNESCO Kültür Mirası listesine eklediği dört yeni unsurla zengin kültürel mirasını dünyaya tanıttı!

Yayınlanma: 06.12.2023 - 20:36

Güncelleme: 06.12.2023 - 20:36

Türkiye, UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne dört yeni unsur ekleyerek bu alandaki varlığını güçlendirdi. "Mey/Balaban Zanaatkarlığı ve İcrası", "İftar ve İftar ile İlgili Sosyo-Kültürel Gelenekler", "Sedef Kakma Sanatı" ve "Tezhip Sanatı" başlıklı kültürel öğeler, Botsvana'nın Kasane şehrinde düzenlenen UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası Komitesi'nin 18. Oturumu'nda listeye alındı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin bu yeni eklemelerle birlikte toplamda 30 kültürel unsuruyla UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde en çok unsur kaydettiren ikinci ülke konumuna yükseldiğini duyurdu. Bu başarı, Türkiye'nin zengin kültürel mirasının ve çeşitliliğinin uluslararası alanda tanınmasını sağlıyor.

Özellikle "Mey/Balaban Zanaatkarlığı ve İcrası", "İftar ve İftar ile İlgili Sosyo-Kültürel Gelenekler", "Sedef Kakma Sanatı" ve "Tezhip Sanatı" gibi unsurlar, Türk kültürünün derin köklerine ve sanatsal zenginliğine işaret ediyor. UNESCO listelerinde yer alan bu unsurlar, gelecek kuşaklara aktarılmasını ve korunmasını sağlayarak Türkiye'nin kültürel mirasının sürdürülebilirliğine katkıda bulunuyor.