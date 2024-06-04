Türkiye’de dans turu: Şehir Elemeleri başladı

Hip Hop, popping ve house dans gibi sokak dansı türlerinin en iyilerinin belirleneceği Red Bull Dance Your Style’ın üniversite elemelerinden sonra şehir elemeleri de başladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.06.2024 - 14:15
Türkiye’de dans turu: Şehir Elemeleri başladı
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