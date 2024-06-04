Türkiye’de dans turu: Şehir Elemeleri başladı
Hip Hop, popping ve house dans gibi sokak dansı türlerinin en iyilerinin belirleneceği Red Bull Dance Your Style’ın üniversite elemelerinden sonra şehir elemeleri de başladı.
Red Bull haberleri red bull dance your style haberleri Dans haberleri break dans haberleri dansçı haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- Asgari ücretli ve emekli için karar çıktı!
- Taciz mesajları yüzünden hesabını gizledi
- Şehit pilotların kimlikleri belli oldu!
- AKP'de moralleri alt üst eden anket!
- Real Madrid'de Arda Güler çılgınlığı
- Arkadan bıçaklayan 4 burç
- 'Esma Esad’ öldü' iddiası gündem oldu
- 'Tükendim' açıklaması gündem olmuştu: Diziye veda ediyor
- Kadın Meclisleri'nden TRT Spor'un o açıklamasına tepki
- 'Aziz Yıldırım'ın Mourinho olayı yalan!'