"Baladın" Belgeseli Çok Yakında Red Bull TV’de

Red Bull sporcusu Hande Baladın’ın kariyerine odaklanan “Baladın” belgeseli çok yakında vizyona giriyor. Nisan ayında Red Bull TV’de gösterime girecek belgesel A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Eczacıbaşı Dynavit’in yıldız oyuncusu Hande Baladın’ın kariyeri boyunca öne çıktığı alan olan tüm şartlara uyum sağlama yeteneği ve yoğun temposu içindeki rutinlerine yoğunlaşıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.04.2024 - 15:09
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Kadın voleybolunun yıldız isimlerinden Hande Baladın’ın kariyerine odaklanan "Baladın" belgeseli izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Nisan ayında Red Bull TV’de yayınlanacak olan yapım, Red Bull sporcusu Hande Baladın’ın kariyerindeki dönüm noktaları, oyuncunun öne çıkan özellikleri ve günlük rutinlerine değiniyor. Kariyeri boyunca orta oyuncu, pasör çaprazı ve smaçör olarak görev alan, hem hücumda hem de savunmada üst düzey bir performans sergileyen Baladın’ın mevkilere adaptasyonu ve maçlara hazırlıkları belgeselde öne çıkan noktalar arasında.

Belgeselin uzun emekler sonunda ortaya çıktığını belirten Hande Baladın, “İsmimi taşıyan bir belgeselin yapılması benim için gerçekten gurur verici. Muhteşem bir ekiple, böylesine güçlü bir yapım gerçekleştirdiğimiz için Red Bull’a teşekkür ediyorum. Umuyorum belgesel izleyicinin de beğenisini kazanır” dedi.

Red Bull yapımı belgesel, Nisan ayında Red Bull TV’den yayınlanacak.  Belgeselde Hande Baladın’ın yanı sıra voleybol dünyasının önde gelen isimleri TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Ferhat Akbaş, Vakıfbank Başantrenörü Giovanni Guidetti, Eczacıbaşı Dynavit’in yıldızları Tijana Boskovic ve Simge Aköz de yer alıyor. 


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