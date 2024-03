Dünyanın en iyi breaking yarışması ‘Red Bull BC One Cypher’ Türkiye Finali bu hafta sonu gerçekleşecek

Yayınlanma: 07.03.2024 - 14:19

Güncelleme: 07.03.2024 - 14:19

2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda branş olarak sahne alacak breaking’in en iyi B-Boy ve B-Girl'lerini belirleyen Red Bull BC One Cypher’ın Türkiye Finali bu hafta sonu düzenlenecek. Küresel anlamda en prestijli breaking yarışması olan Red Bull BC One Cypher’ın Türkiye Finali 10 Mart Pazar Günü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Âmire Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek.

Sneaks Up desteği, Dream Türk ve Radyo D partnerliğinde gerçekleşen Red Bull BC One Cypher’da 9 kez Türkiye Şampiyonu olan B-Boy Jester, B-Boy Lilou ve B-Girl Dora’nın jüri koltuğunda olduğu yarışma, Türkiye’nin her noktasından yeteneğine güvenen dansçıları ağırlayacak. Dans severlerin görsel bir şölen yaşayacağı etkinliğin biletlerine www.biletix.com adresinden ulaşılıyor.

Türkiye’nin de dahil olduğu 30’u aşkın ülkede düzenlenen yarışma kapsamında, her ülkenin kazananları bu yıl 7 Aralık’ta Brezilya, Rio de Janeiro’da gerçekleştirilecek dünya finaline katılmaya hak kazanacak.

Tüm dünyada hip-hop sokak kültürünün önemli unsurlarından sayılan dinamik ve akrobatik bir dans türü olan breaking, 1970’li yılların başında ABD’de başlayarak kısa zamanda tüm dünyada gençliği etkisi altına almasıyla biliniyor. Son yıllarda hem bir dans hem de bir spor dalı olarak öne çıkan breaking, şimdi de Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin onayıyla 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda yeni bir kategori olarak yerini almaya hazırlanıyor. Bu zamana kadar sokak dansı olarak değerlendirilen breaking, 2018 yılında Arjantin’de düzenlenen Gençlik Olimpiyatları’nda yoğun ilgi görmesinin ardından Olimpiyat branşı olarak değerlendirmeye alınmıştı.

Jüri Biyografisi:

DORA

B- Girl Dora, Budapeşte, Macaristan'da Recognize Crew/Balkan Mafia’nın bir üyesi. Dans okuluna 1996 sonlarında başlayan Dora, breaking’e olan tutkusunu keşfederek yeraltı break dans sahnesinde tanınmış bir isim haline geldi. B-Girl Dora'nın motivasyonu hala bitmek tükenmek bilmeyen bir enerjiyle dolu ve bu güzel beden kontrolü sanatını ve müzik terapisini daha derinlemesine keşfetmek istiyor. Ulusal ve uluslararası başarılarıyla dikkat çeken Dora, Viyana'daki Red Bull BC One kamplarında iki kez birinci oldu. Ayrıca, break dansın Olimpiyat disiplini olarak kabul edilmesiyle sertifikalı bir hakem olarak seçildi ve dünya çapında birçok etkinlikte görev alacak.

LILOU

B- Boy Lilou, iki kez Red Bull BC One Dünya Şampiyonu olarak, break dans sahnesinin en önemli isimlerinden biri haline geldi. Fransa doğumlu ve Cezayir kökenli olan Lilou, kendi başına break dans öğrenerek başladı ve Pockemon Crew'un kurucularından biri oldu. İlk unvanını 2005'te Berlin'de kazandı ve 2009'da New York'ta bu unvanı bir kez daha aldı. Böylece tarihte bu unvanı iki kez kazanan ilk B-Boy oldu. Lilou'nun yaratıcılığı ve performansı, izleyicileri kendine hayran bırakıyor. Sadece kendi imzası olan hareketleri değil, aynı zamanda hiç düşmeyen gözlükleri ve deli hareketleri olan B-Boy olarak tanınıyor. Her zaman break dansçıların bir sonraki neslini etkilemeyi umuyor ve şu tavsiyede bulunuyor: " Sabırlı olun, temeli öğrenin ve kendi karakterinizi geliştirin."

JESTER

Oğuzhan “Jester” Karademir 1996, Ankara’da doğdu. Breakinge olan tutkusu 2010 yılında ilkokulda başladı. 8 yıl üst üste Red Bull BC One Türkiye şampiyonu oldu. Çağdaş dans ve animal flow başta olmak üzere farklı hareket disiplinleriyle breaking tarzını geliştirirken, dünya sahnelerinde ve battlelarda yer alıp performans sergiliyor. Dans ve hareket ile dünyayı gezerken öğrenip, öğretip, başkalarıyla paylaşıyor. Yeni yerleri ve hareketleri keşfederken, break dansı daha derinden anlayıp geliştirmeye devam ediyor. Breaking ona göre kendini ifade ettiğin ve keşfettiğin bir sanat formu olmakla beraber ayrıca çok yönlü bir spor.