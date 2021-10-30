Türkiye'nin Oscar adayı belli oldu: 'Bağlılık Hasan'

30 Ekim 2021 Cumartesi, 13:13

Yönetmen Semih Kaplanoğlu’nun ‘Bağlılık Hasan’ filmi, Türkiye’nin 94’üncü Akademi Ödülleri’ndeki (Oscar) adayı olarak belirlendi.

Bağlılık Hasan, Semih Kaplanoğlu'nun bir önceki filmi olan ve yine Oscar aday adayı olarak belirlenen Bağlılık Aslı filmiyle başlayan Bağlılık Üçlemesi'nin ikinci filmi olma özelliği taşıyor.

Film, babasından miras kalan topraklarda geçimini bahçecilik ve çiftçilikle sağlayan bir adamın hikayesini anlatıyor.

Bağlılık Hasan'ın kadrosunda Umut Karadağ, Filiz Bozok, Gökhan Azlağ, Hakan Altıner, Mahir Günşıray, Devrim Özder Akın ve Ayşe Günyüz Demirci yer alıyor.

94. Akademi Ödülleri 27 Mart 2022'de düzenlenen törenle sahiplerini bulacak.

FİLM HAKKINDA

Yönetmenliğini ve senaristliğini Semih Kaplanoğlu’nun üstlendiğini ‘Bağlılık Hasan’ filminin dünya prömiyeri 74’üncü Cannes Film Festivali’nin ‘Belirli Bir Bakış’ bölümünde yapılmıştı.

Kaplan Film ve Sinehane ortak yapımı filmin başrollerini Umut Karadağ ve Filiz Bozok paylaşırken, Mahir Günşiray da konuk oyuncu olarak yer aldı.

Film, geçimini babadan kalma meyve bahçesi ve domates tarlasıyla sağlayan Hasan’ın hikayesini anlatıyor.

Hasan ile eşi Filiz’i tanıdıkça, yıllar boyu verdikleri zorlu hayat mücadeleleri içinde sadece kendi hedeflerine uygun hareket ettiklerini, davranışlarının başka insanlar üzerindeki etkilerini pek düşünmedikleri görülüyor. Yıllardır bekledikleri güzel haberi alıp hac için Mekke’ye gitmeye hazırlandıkları günlerde, Hasan geçmişiyle hesaplaşıp içten içe bir vicdan muhasebesi yaşamaya başlıyor.