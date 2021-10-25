Oscar ödüllü yönetmen Chloé Zhao'dan 'Star Wars' itirafı
Dünyaca ünlü Oscar'lı yönetmen Chloé Zhao, Kevin Feige'in yazacağı Star Wars filmini yönetmek istediğini belirtti. Zhao, "Kevin bana sorarsa her şeyi yapabilirim" dedi.
"Nomadland" filmiyle En İyi Film ve En İyi Yönetmen Oscar'ı alan, önümüzdeki ay vizyona girecek Marvel filmi "The Eternals" filminin yönetmeni Chloé Zhao, Kevin Feige'in kaleme alacağı Star Wars filminin yönetmen koltuğuna oturmak istediğini söyledi.
Yönetmene, bir Star Wars filmi çekmek isteyip istemeyeceği sorulduğunda Zhao, "İsterdim. Kevin bana sorarsa her şeyi yapabilirim" ifadelerini kullandı.
Beyazperde'nin haberine göre, Marvel'ın başında bulunan Kevin Feige, bir Star Wars filmi üzerinde çalışıyor. Henüz Feige'in nasıl bir Star Wars filmi çekeceği henüz bilinmese de filmi Feige'in yönetmeyeceği belirtildi. Yönetmen koltuğu için yakında arayışların başlayabileceği aktarılıyor.
Zhao ise, Kevin Feige'in teklif etmesi durumunda Star Wars filminin yönetmenliğini üstlenebileceğini belirtti.
Filmin senarist koltuğunda ise "Loki" ve "Doctor Strange In The Multiverse of Madness"ta da imzası bulunan Michael Waldron yer alıyor.
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