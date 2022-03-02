Türkiye’ye gelen Demir Demirkan’ın konser serisi bugün başlıyor

02 Mart 2022 Çarşamba, 04:00

Demir Demirkan uzun aradan sonra ülkesine geri döndü ve hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

2016 yılından bu yana ABD’de yaşayan ve müzik çalışmalarına burada devam eden ünlü müzisyen, bugün İzmir Ooze Venue, 3 Mart’ta İstanbul Dorock XL Kadıköy, 22 Mart’ta Ankara 6:45, 29 Mart’ta Eskişehir IF Sahnesi’nde konser verecek.

Sanatçıya sahnede yıllardır beraber çalıştığı müzisyen arkadaşları, bas gitarda Levent Candaş, davulda Arbak Dal ve gitarda Serkan Gürüzümcü eşlik edecek.

Demir Demirkan ile konser öncesi buluştuk ve merak edilenleri konuştuk.

- 2000’li yıllardaki popülerliği bir kenara bırakıp uzak kıta macerasını seçmiş olmanızın sebebi neydi?

En başta müziğimi ülke dışına taşımak isteği vardı. 2016’dan itibaren bununla ilgili çalışmalara başladım. Önce WAR III - Awakening adlı bir EP, arkasından da 2019’da Elysium In Ashes adında bir albüm çıkardım. Yine 2019’da ilk tanıtım turnesine çıktık. 2020 başında Covid salgını ile bütün operasyon durdu. Simdi yeniden başlayacak her şey. İçsel olarak da sınırların tanımlamadığı bir hayat yaşamak istiyordum ailem ile birlikte. Neden olmasın, bakarsın başarırız diye çıktık yola, büyük yol katettik ve hâlâ da bu özgürlüğe doğru ilerlemeye çalışıyoruz.

- Amerika’da yaptığınız müzikte Türkiye’nin nasıl etkisi oldu? Yani Türk müziğinin, belki enstrümanların...

Anadolu enstrümanları kullanmadık ama yöresel müzikal prensipleri kullandık belli bir dozda. Bir sonraki projede Anadolu enstrümanlarına daha çok yer ayırmayı düşünüyorum.

- İki yıl mecburi bir aradan sonra sahnede olacaksınız. Son Türkiye konserinden bu yana neler yaşandı? Amerika’da karantina günleri nasıl geçti?

Kapanma süresinde yeni bir single yayımladım, adı Deli Hayaller. Şarkının video klibini de dinleyicimin sosyal medya üzerinden gönderdiği videolar ile oluşturduk. Kendi görüntülerimi de ailecek evimizin bahçesinde çektik. Hem bana hem de dinleyicime büyük moral olduğunu düşünüyorum o dönemlerde. Önemli olan da buydu. Deli Hayaller’den sonra da daha önceden YouTube’da yayımladığım bir şarkıyı tüm dijital platformlarda yayımladım. İsmi, Hayat Nedir. Kapanmanın sonuna doğru da Pentagram konserleri başladı.

"DELİ HAYALLER..."

- Karantina sürecinde yayımladığınız ‘Hayat Nedir’ ve ‘Deli Hayaller’ nasıl duygularla ortaya çıktı.

Kapanma 2-3 ay sürer ve biter diye düşünüyorduk. Bütün bu kâbus bittikten sonra nasıl ilerleyeceğimizi ve neler yapacağımızı düşlemeye başladım. Sonra bütün bunlar bana biraz fantezi gibi gelmeye başladı ve Deli Hayaller bu şekilde çıktı ortaya. Bütün bu saçmalığın olmadığı bir hayata kaçmak ve bugünleri yarının hayallerini kurarak yaşamak istediğimizi fark ettim.

Hayat Nedir, 2006’da yazıp sadece YouTube üzerinden yayımladığımız bir şarkıydı. Sosyal medyada bir dinleyicim bu şarkıyı neden doğru dürüst piyasaya çıkarmadığımı sordu. Sonra biraz daha istek geldi bu konuda, ben de şarkıyı bütün dijital platformlarda yayımlamaya karar verdim. Klibi 2016 yılının teknolojisi ile çekilip montajlandığı için bazı işlemlerden geçmesi gerekti. Klibin yönetmeni Hakan Utangaç, bu görseli güncelledi ve bu şekilde tekrar YouTube’da da paylaştık.

- Bu iki yıllık süreçte Amerika’daki müzik sektörü nasıl ayakta kaldı? Orada bu süreçte sahne aldınız mı?

Hayır, hiç sahne almadım çünkü her yer kapalıydı. Yasaktı yani. Sektör bir şekilde ayakta kaldı çünkü telif sistemi çok iyi çalışıyor ve dijital platformlardaki satış ve streaming sistemlerine daha çok rağbet oldu. Ancak, olan muzisyenlere yani enstrümanist ve canlı konserler ile hayatlarını kazananlara oldu. Çoğu başka işlere yöneldiler. Birçoğu da hayatları boyunca yaşadığı yerlerden kalkıp daha ucuz bir hayat kurabilecek başka şehirlere taşındılar. Çok acı ki aynı ülkemizde olduğu gibi hayatlarına son vermeye karar verenler de oldu.

- Konserlerdeki repertuvar nasıl olacak?

Daha önceki konserlerinde birkaç cover da vardı ama bu turnede sadece öz repertuvarımıza yer vermeye çalışacağım. Ancak istek gelirse eskiden çaldığım cover’lara veya başka sanatçılara yazdığım şarkılara da yer vermeyi düşünüyorum. 2000’de yayımlanan ilk albümünden Deli Hayaller’e kadar olan 20 yıllık süredeki tüm albüm ve single’lardan seçme bir repertuvar bekliyor izleyicimizi.

PENTAGRAMSIZ OLUR MU?

- Turne sonrası yeni şarkılar gelecek mi?

İstanbul’da bulunduğum süre içinde bir stüdyoyu üç tam gün için kapattım. Arbak Dal ve Kerem Tüzün ile üç gün yeni materyal yazacağız. Hatırı sayılacak bir şeyler çıkarsa piyasa çıkarmayı düşünüyorum.

- Pentagram ile beraber sahne alacak mısınız? Grubun yeni projeleri olacak mı?

Elbette! Pentagram’sız olur mu? Benim konserler ve Pentagram konserleri toplamında 13 konser çalacağız mart ve nisan aylarında.