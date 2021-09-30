'Turna Misali'nden Tokyo’da prömiyer
İffet Eren Danışman Boz’un yönettiği 'Turna Misali' adlı film, ilk gösterimini 34. Tokyo Film Festivali'nde yapacak. Festival 31 Ekim-8 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek.
Yönetmenliğini İffet Eren Danışman Boz’un, yapımcılığını İEDB Film adına Eyüp Boz’un üstlendiği, Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli “Turna Misali”, dünya prömiyerini 34. Tokyo Uluslararası Film Festivali’nde yapacak.
Festival 31 Ekim-8 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek. Anadolu’da bin yıldır konar göçer kültürünü devam ettiren Sarıkeçili yörüklerinin yaşamını konu alan “Turna Misali” filmi Tokyo’da yarışacak.
Başrollerini Sennur Nogaylar, Necmettin Çobanoğlu, Timur Ölkebaş ve Zeynep Elçin’in paylaştığı Turna Misali filminin senaryosu Eyüp Boz ve İffet Eren Danışman Boz’a ait.
Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin de desteklediği Turna Misali filmi Silifke ilçesinde çekildi.
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