Sosyal medyadan paylaştı: Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni filminden ilk kare geldi

28 Eylül 2021 Salı, 17:51

Kıvanç Tatlıtuğ ile Settar Tanrıöğen'in başrollerinde yer alacağı ve hüzün dolu bir baba-oğul hikayesini anlatacak olan Aşıklar Bayramı'nın çekimleri sürüyor.

Aynı zamanda bir yol filmi niteliğini taşıyan filmin çekimlerinin başlayacağı geçen pazartesi duyurulmuştu. OGM Pictures tarafından yapımı üstlenilen filmin yönetmen koltuğunda Özcan Alper oturuyor.

Meraklı bekleyiş sürerken; filmin ilk karesini Kıvanç Tatlıtuğ sosyal medya hesabından paylaştı.

Çekimleri Kırşehir’de başlayan film için Kıvanç Tatlıtuğ “Çok dokunaklı bir baba oğul hikâyesi… Uzun bir yolculuğu anlatıyor” demişti.

Kemal Varol’un aynı adlı kitabından uyarlanan filmde Kıvanç Tatlıtuğ babasıyla büyük bir yüzleşme yaşayan avukat Yusuf’a hayat veriyor.

Film Netflix’te seyirciyle buluşacak. Ünlü oyuncu filmin ardından “Yakamoz” adlı denizaltı dizisinin 2. sezon çekimleri için kamera karşısına geçecek.

AŞIKLAR BAYRAMI KİTABININ VE FİLMİNİN KONUSU

Kitabın tanıtım bülteninden:

"Evvela, baba-oğul hesaplaşmasına dair bir roman bu… Kırgınlığın, kızgınlığın, suçluluk duygusuyla, hayatından çıkartma arzusunun kopamamakla boğuştuğu bir hesaplaşma. Romanın kahramanı avukatın 'Her oğul gibi, ne kadar direnirsem direneyim daha en başından babama karşı yeniktim' hissinin hep orada durduğu bir hesaplaşma."