Sosyal medyadan paylaştı: Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni filminden ilk kare geldi
Netflix'te yayınlanacak olan Aşıklar Bayramı adlı filmin çekimleri son hızla devam ediyor. Son olarak, filmin başrol oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ, merak edilen yapıma dair ilk kareyi paylaştı.
Kıvanç Tatlıtuğ ile Settar Tanrıöğen'in başrollerinde yer alacağı ve hüzün dolu bir baba-oğul hikayesini anlatacak olan Aşıklar Bayramı'nın çekimleri sürüyor.
Aynı zamanda bir yol filmi niteliğini taşıyan filmin çekimlerinin başlayacağı geçen pazartesi duyurulmuştu. OGM Pictures tarafından yapımı üstlenilen filmin yönetmen koltuğunda Özcan Alper oturuyor.
Meraklı bekleyiş sürerken; filmin ilk karesini Kıvanç Tatlıtuğ sosyal medya hesabından paylaştı.
Çekimleri Kırşehir’de başlayan film için Kıvanç Tatlıtuğ “Çok dokunaklı bir baba oğul hikâyesi… Uzun bir yolculuğu anlatıyor” demişti.
Kemal Varol’un aynı adlı kitabından uyarlanan filmde Kıvanç Tatlıtuğ babasıyla büyük bir yüzleşme yaşayan avukat Yusuf’a hayat veriyor.
Film Netflix’te seyirciyle buluşacak. Ünlü oyuncu filmin ardından “Yakamoz” adlı denizaltı dizisinin 2. sezon çekimleri için kamera karşısına geçecek.
AŞIKLAR BAYRAMI KİTABININ VE FİLMİNİN KONUSU
Kitabın tanıtım bülteninden:
"Evvela, baba-oğul hesaplaşmasına dair bir roman bu… Kırgınlığın, kızgınlığın, suçluluk duygusuyla, hayatından çıkartma arzusunun kopamamakla boğuştuğu bir hesaplaşma. Romanın kahramanı avukatın 'Her oğul gibi, ne kadar direnirsem direneyim daha en başından babama karşı yeniktim' hissinin hep orada durduğu bir hesaplaşma."
İlgili Haberler
- Kıvanç Tatlıtuğ’un yer aldığı Netflix dizisi ‘Into the Night’ ın 2. sezonu yayınlandı
- Haluk Levent, Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in helikopter kiralanması için yapacağı yardımı açıkladı
- Kıvanç Tatlıtuğ, Netflix dizisi Into The Night’ın ikinci sezonuna konuk oldu
- Sağlık Bakanlığı’ndan Kıvanç Tatlıtuğ’lu kamu spotu
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Pınar Gültekin cinayetinde korkunç gerçek ortaya çıktı
- Cezaevinden kareler: Görenler tanıyamadı!
- O hâkim İBB avukatı çıktı
- Masadaki ikinci kişi ortaya çıktı!
- Bitcoin 10 katına çıkabilir
- AKP'nin gizli seçim planı
- Dolar/TL'de tüm gözler saat 13.30'da
- Cebine binlerce dolar koymuşlardı
- Kapanma olacak mı?
- Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması